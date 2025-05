Im Moment kämpfen die beiden Teams in der Landesliga noch um den Aufstieg, respektive um den Relegationsplatz. Nur zwei Punkte trennen Empfingen und Nagold bei fünf verbleibenden Spielen.

Zwischen beiden Teams gibt es nun auch eine Transferaktivität. So schließt sich Panagiotis Karapidis dem VfL Nagold in der kommenden Saison an. Der 24-jährige Hochdorfer absolvierte in der Landesliga über 120 Begegnungen für die SGE. Der VfL schreibt auf Instagram: „Sein unermüdlicher Einsatz für sein Team war in all den letzten Duellen gegen die SGE immer sehr präsent und eine besondere Hürde. Das hat uns immer imponiert und deshalb waren besonders seine zukünftigen Coaches überzeugende Fürsprecher.“ Zuvor wurden bereits die Verpflichtungen von Daniel Atis und Ruben Cinar eingetütet.

Mehrere Abgänge

Karapidis war 2020 vom TuS Ergenzingen zur SGE gewechselt. Denis Weing, Sportlicher Leiter, sagt zum Abgang: „Er hat sich entschieden, nach der Saison mal etwas Neues zu machen. Pana verhält sich weiter vorbildlich und er war in all den Jahren immer mit Vollgas dabei.“ Da bereits Tobias Kaufeld im Winter den Verein verlassen hat und Aaron Jung zur SGM Bildechingen/Nordstetten zurück wechselt, gibt es bei der SGE einige offene Positionen im Kader.

„Wir sind auf der Suche nach Nachfolgern. Das sollen wieder junge Akteure sein, aber wie wollen auch den ein oder anderen erfahrenen Akteur für unser Team gewinnen. Wir planen ligaunabhängig“, so Weing.