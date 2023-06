Der 22-jährige Torhüter war Anfang Juli 2020 von den Stuttgarter Kickers nach Balingen gekommen. Insgesamt kam der Deutsch-Kosovare aber nur drei Mal im Balinger Regionalligateam zum Einsatz: In der abgelaufenen Runde stand er beim 2:2 gegen den FSV Mainz II zwischen den Pfosten und in der Vorsaison beim 2:0-Erfolg gegen den FSV Frankfurt.

Nur wenige Einsätze

Zudem hütete er in der 3. Runde des WFV-Pokals beim 4:2-Erfolg des Braun-Teams beim SV Nehren. Hinzu kamen noch zwei Einsätze in der zweiten Mannschaft. Nun wechselt der Stuttgarter zum TSV Plattenhardt, der in der abgelaufenen Saison den Abstieg aus der Landesliga Staffel II hinnehmen musste. Dort spielt auch sein Cousin Elvir Gashi.

Auslosung im „Henkes“

Im Fokus ist bei der TSG natürlich die Pokalauslosung: In der Stadiongaststätte „Henkes 12. Mann“ treffen sich die TSG-Verantwortlichen am Sonntagnachmittag zur Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokal, die um 17.15 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund beginnt. Als „Losfee“ fungiert die Stabhochspringerin Sarah Vogel. Die TSG darf sich als Amateurverein in Topf zwei auf einen attraktiven Gegner freuen, denn in Topf eins befinden sich 32 Mannschaften aus der 1. und 2. Bundesliga.