Abgänge zur Rückrunde: Das hat sich bei den Bezirksligisten der Region im Winter getan

Der FSV Seelbach hat eine bescheidende Wintervorbereitung hinter sich. In Oberschopfheim freut man sich über Julian Burg und Rust greift mit Keven Feger an.
Das lange Warten in der Bezirksliga ist vorbei. Am kommenden Wochenende geht es für die Teams der Region nach der Winterpause wieder um Punkte. Während beim SV Rust und dem FC Ettenheim-Altdorf der Aufstiegskampf im Fokus steht, wird in Seelbach und Oberschopfheim um den Klassenerhalt gekämpft. Der FV Sulz hat noch spielfrei und steigt erst eine Woche später wieder in den Ligaalltag ein. Unsere Redaktion hat sich umgeschaut und nachgefragt, was sich bei den Bezirksligisten in der Pause alles getan hat.