Abgänge zur Rückrunde: Das hat sich bei den Bezirksligisten der Region im Winter getan

Der FSV Seelbach hat eine bescheidende Wintervorbereitung hinter sich. In Oberschopfheim freut man sich über Julian Burg und Rust greift mit Keven Feger an.

Das lange Warten in der Bezirksliga ist vorbei. Am kommenden Wochenende geht es für die Teams der Region nach der Winterpause wieder um Punkte. Während beim SV Rust und dem FC Ettenheim-Altdorf der Aufstiegskampf im Fokus steht, wird in Seelbach und Oberschopfheim um den Klassenerhalt gekämpft. Der FV Sulz hat noch spielfrei und steigt erst eine Woche später wieder in den Ligaalltag ein. Unsere Redaktion hat sich umgeschaut und nachgefragt, was sich bei den Bezirksligisten in der Pause alles getan hat.

FSV Seelbach: Die Lage beim Tabellenletzten ist prekär – und die Vorbereitung hat im Tal nicht gerade für Rückenwind gesorgt. „Im Training ist die Beteiligung noch nicht gut. Um die 60 Prozent der Spieler sind da und aufgrund einiger kranker Kicker haben wir nahezu nie auf den ganzen Kader zurückgreifen können. Die Vorbereitung war unbefriedigend. Wir wollen zwar alle Hebel für den Klassenerhalt in Bewegung setzen, aber es wird sehr schwierig“, gibt Patrick Toth, Sportlicher Leiter des FSV, zu bedenken.

Zum Auftakt gegen Rammersweier fehlen beispielsweise Dennis Strel und Kapitän Linus Resch. Hakan Ilhan ist zum SC Kappel gewechselt, wo er mit seinem Bruder Yasin zusammenspielt, und Torwart Sinan Cakir wie auch Maliq Berisha haben sich dem TGB Lahr angeschlossen. Wer nun die neue Nummer eins wird, ist noch nicht entschieden. „Daniel Schmieder und Marten Weber haben beide bei Testspielen schon im Tor gestanden und sind auf einem Niveau. Unser Trainer wird sich noch festlegen“, kündigt Toth an.

Neu beim FSV sind Rückkehrer Lukas Sonnemann, der im Sommer 2025 umgezogen ist, nun aber schon wieder den Wohnort gewechselt hat, und Daniel Haag, der zuletzt bei der DJK Prinzbach gespielt hat.

SV Oberschopfheim: Im Friesenheimer Ortsteil freut man sich über einen Rückkehrer. Julian Burg schnürt in der Rückrunde wieder für seinen Heimatverein die Schuhe. „Ich habe mitbekommen, dass er und die Reserve des SC Durbachtal, wo er Trainer war, im Winter auseinander gegangen sind. Da habe ich ihn gleich kontaktiert und für ihn war klar, dass er uns in der Rückrunde im Abstiegskampf helfen will. Nach der Saison wird er sich aber wieder anderen Aufgaben widmen“, erklärt Reiner Fautz, Sportlicher Leiter beim SVO.

Neben der Rückkehr von Burg freut sich der Verein auch darüber, dass nach dem Winter Kapitän Jonathan Riehle und Felix Baral nach langen Verletzungspausen wieder mit an Bord sind. „Beide waren so lange raus, dass sie wie Neuzugänge für uns sind. Die Testspielergebnisse in der Vorbereitung waren insgesamt in Ordnung, auch wenn wir gegen Ohlsbach mit 0:5 verloren haben“, hält Fautz fest. Ergänzungsspieler Niels Bau, den es zum SV Diersburg zog, ist der einzige Abgang der Oberschopfheimer zur zweiten Saisonhälfte.

SV Rust: Die Kicker vor den Toren des Europa-Parks wollen in der Rückrunde den erfolgreichen Kurs fortsetzen. Das Spitzenspiel beim Primus SC Offenburg am kommenden Wochenende wird gleich eine Standortbestimmung im Aufstiegskampf. Mit Keven Feger, der vom Offenburger FV kam, hat der SVR einen Transfercoup gelandet und die beste Offensive der Liga hat sich auch in den Testspielen torgefährlich gezeigt. In jedem Spiel gelangen mindestens drei Treffer und zudem wurde nur gegen den Landesligisten SV Oberkirch mit 4:5 verloren.

Prominenter Fan

Der FC Ettenheim-Altdorf ist nur einen Punkt von der Tabellenspitze weg und greift in der Rückrunde nach dem Aufstieg. Auf Instagram hat der Bezirksligist ein Video mit einem prominenten Fan hochgeladen. Schiedsrichter Patrick Ittrich drückt dem FC die Daumen.