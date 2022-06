11 Kombiniererin Maria Gerboth: „Ich bin von der Entscheidung zutiefst erschüttert. Ich kann’s absolut nicht nachvollziehen, auch die Begründungen leuchten mir absolut nicht ein, wenn man uns mit Skisprung vergleicht. Die hatten auch fünf Jahre vor ihrer ersten Teilnehme ihre erste Weltmeisterschaft. Ich bin gerade echt sehr enttäuscht. Aber das ist kein Grund aufzugeben, sondern eher Ansporn, denen da oben zu zeigen, dass es absolut die falsche Entscheidung war.“ Foto: Karmann

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat die Frauen der Nordischen Kombination ins Tal der Tränen gestoßen. Und doch einen Hoffnungsschimmer aufleuchten lassen.















Die Baiersbronnerin Svenja Würth weinte erst einmal bittere Tränen, Junioren-Weltmeisterin Nathalie Armbruster (SV-SZ Kniebis) war verärgert über die mangelnde Gleichstellung von Frauen und Männern, ihre Kombinierer-Kollegin Maria Gerboth zeigte sich „zutiefst erschüttert“: Die Entscheidung des IOC, die Nordische Kombination der Frauen nicht ins Programm für 2026 in Cortina d’Ampezzo und Mailand aufzunehmen, ist ein Schlag in die Magengrube für die Betroffenen, die darauf gesetzt hatten, dass das IOC seine eigenen Ziele der Agenda 2020 im Auge hätte, nämlich Gleichberechtigung von Männern und Frauen, gleiche Startzahlen, gleiche Wettbewerbe, sprich: Gendergerechtigkeit herzustellen. Da konnte auch das Hintertürchen nicht helfen, dass die Aufnahme für 2030 erneut geprüft werden soll. Die gesammelten Reaktionen in der Bildergalerie.