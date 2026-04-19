Abfuhr in Albstadt: Grünabfälle werden eingesammelt – das sind die Termine

In Albstadt werden holzige Grünabfälle eingesammelt. Die Sammlungen starten am Freitag, 24. April, in Laufen, Lautlingen und Margrethausen; am Montag, 27. April, folgen die Ortschaften Pfeffingen, Burgfelden und Onstmettingen. In Ebingen finden die Grünabfall-Sammlungen aufgeteilt nach den Abfuhrgebieten E1, E2 und E3 statt. Am Dienstag, 28. April, startet die Sammlung im Abfuhrgebiet Ebingen 1 und in Truchtelfingen, am Mittwoch, 29. April folgen die Abfuhrgebiete Ebingen 2 und 3. Zuletzt findet die Sammlung am Donnerstag, 30. April in Tailfingen statt. Die Grünabfälle müssen am Sammeltag ab 6 Uhr morgens am Straßenrand bereitliegen.

Bei der Sammlung wird nur sperriges, holziges Grüngut wie Baum- und Heckenschnitt, Reisig und Wurzelstöcke mitgenommen. Äste und Wurzeln dürfen nicht mehr als 25 Zentimeter Durchmesser haben und müssen mit Naturfaserschnüren gebündelt werden. Bündel und größere Einzelstücke sollten nicht schwerer als 15 Kilogramm und nicht länger als 1,5 Meter sein. Kleinere Äste oder Zweige, die wegen ihrer Struktur nicht zu bündeln sind, können in Papiersäcken bereitgestellt werden. Es wird darum gebeten, keine Kunststoffsäcke oder Kartonagen zu verwenden. Pro Sammlung und Grundstück können maximal rund zwei Kubikmeter bereitgelegt werden.

Was nicht mitgenommen wird

Nicht mitgenommen werden nicht-holzige Gartenabfälle wie Bambus, Schilfgras, Laub, Moos, Heu, Stroh, Stauden, Blumenschnitt, Gemüseabfälle. Diese Gartenabfälle können über die Biotonne oder bei größeren Mengen im Abfallwirtschaftszentrum Hechingen und bei privaten Firmen gegen eine Gebühr entsorgt werden.

Rasenschnitt nehmen in kleineren Mengen von April bis November das Wertstoffzentrum in Truchtelfingen und die Deponie Albstadt an.

Abfallberatung: 07433/92-13 71, -13 81 und -13 82 zur Verfügung.