Abfuhr in Albstadt: Grünabfälle werden eingesammelt – das sind die Termine

Die Sammlungen starten am kommenden Freitag, 24. April, in Albstadt und den Teilorten.
In Albstadt werden holzige Grünabfälle eingesammelt. Die Sammlungen starten am Freitag, 24. April, in Laufen, Lautlingen und Margrethausen; am Montag, 27. April, folgen die Ortschaften Pfeffingen, Burgfelden und Onstmettingen. In Ebingen finden die Grünabfall-Sammlungen aufgeteilt nach den Abfuhrgebieten E1, E2 und E3 statt. Am Dienstag, 28. April, startet die Sammlung im Abfuhrgebiet Ebingen 1 und in Truchtelfingen, am Mittwoch, 29. April folgen die Abfuhrgebiete Ebingen 2 und 3. Zuletzt findet die Sammlung am Donnerstag, 30. April in Tailfingen statt. Die Grünabfälle müssen am Sammeltag ab 6 Uhr morgens am Straßenrand bereitliegen.