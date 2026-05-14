Eine Ähnlichkeit mit dem ehemaligen Bayern-Star Arjen Robben ist unverkennbar. Und ein selbstbewusster Freigeist, wie es der Niederländer einer auf dem Platz einst war, ist Jürgen Dutko beruflich ebenso. Außerdem ein Freund deutlicher Worte. Wenn Jürgen Dutko über sein erstes Arbeitsleben in der Autoindustrie und bei Mercedes redet, hört sich das deshalb so an: „Da waren mir am Schluss einfach zu viele Powerpoint-Maler und Industrie-Schauspieler am Werk“.

800-PS-AMG ist das Abschiedsprojekt Als Projektleiter bei AMG und Klartext-Befürworter sei er zuletzt nicht mehr bis in die Führungsetage vorgedrungen. Er sagt aber auch: „Ich verdanke dem Konzern und AMG enorm viel. Ich habe dort lernen dürfen, wie Hochleistungsorganisation funktioniert und dabei auch gute Führungskräfte erlebt, die Verantwortung tragen.“ Als ihm aber signalisiert wird, kritische Themen nicht weiter nach oben zu kommunizieren, sagt er sich: „Damit ist eine Grenze erreicht.“ Sein letztes AMG-Projekt ist ein Hybrid-Fahrzeug mit 800 PS.

Jürgen Duto präsentiert die Sonderanfertigung im Plüschdesign. Foto: sto

Jetzt ist Jürgen Dutko der Chef, und als Inhaber eines zehn Beschäftigte zählenden Tresor-Unternehmens sagt er jetzt: „Ich erwarte geradezu von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie mir ehrlich die Meinung sagen und Kritik üben. Nur so entsteht Jobzufriedenheit.“ Der Wohlfühlfaktor sei gut fürs Geschäft und das zahle sich auch für ihn aus. Das sieht man allein schon daran, dass die Firma Compact Tresore vor vier Wochen in Backnang einen größeren Firmensitz bezogen hat, wo am 3. Juli auch im großen Stil Einweihung gefeiert wird.

Jürgen Dutkos Tätigkeit strahlt Sicherheit aus. 2023 übernimmt er die vom Vorbesitzer 1981 gegründete Firma Compact Tresore. Zunächst fährt der neue Chef, der seine Laufbahn bei Mercedes mit der Ausbildung zum Industriemechaniker begonnen hat, zweigleisig. Parallel zum AMG-Job in Affalterbach steigt er in Backnang ins Geldschrank-Geschäft ein. Und findet dabei auch die Zeit, seinen inneren Kompass genau zu justieren. Als der immer deutlicher weg von AMG zeigt und ganz in Richtung Selbstständigkeit, nimmt Jürgen Dutko die Abfindung und damit endgültig Abschied vom Arbeitsleben unterm Stern.

Auch ein ganzer Panic Room wird eingebaut

Mit Begeisterung spricht er über sein Geschäft mit den Tresoren, von kleinen Safes für 500 Euro bis zum tonnenschweren Panzerschrank, der 8000 Euro kostet. Sonderanfertigungen kommen dabei aus der eigenen Werkstatt, wie der Tresor im Porsche-Design oder das verspielte lilafarbenes Plüschmodel. Auch ein Panic Room, der im Notfall hermetisch abriegelbare Notfallraum eines Hauses, kann bei der Firma Compact Tresor in Auftrag gegeben werden.

Im Angebot hat Jürgen Dutko außerdem auch noch interessante Geschichten. So hat beispielsweise die Polizei die Hilfe seines Teams angefordert, um mit Expertenwissen und Spezialwerkzeug den Waffenschrank eines untergetauchten Tatverdächtigen zu öffnen. „Da kamen wir uns vor wie im Krimi“, erzählt der Tresor-Chef.

Oder die Sache mit Timo Hildebrand. Nachdem Jürgen Dutko in der Zeitung gelesen hatte, dass im Restaurant des ehemaligen VfB-Torwarts eingebrochen und die Tageseinnahmen gestohlen wurden, schrieb Jürgen Dutko einfach mal den früheren Nationalspieler an. Inhalt der Nachricht: „Mit uns wäre Dir das nicht passiert.“ Mittlerweile vertraut Timo Hildebrand auf einen Tresor aus Jürgen Dutkos Backnanger Haus der Sicherheit, ebenso wie das VfB-Club-Restaurant.

Als Tresorkönig online gegangen

Bisher hat es noch niemand geschafft, einen im Boden oder in der Wand verankerten Compact Tresor zu knacken, erzählt der Geschäftsinhaber. Das spricht sich offenbar rum, so wie der sehr gut bewertete Komplettservice des Unternehmens. Zu den Kunden gehören Supermarktketten, Bankfilialen oder Juweliere. Einer dieser Schmuckhändler ist demnach so überzeugt von der Arbeit Dutkos, dass er auch gleich eine Auslandszweigstelle in Marseille von ihm ausrüsten ließ.

Das Sicherheitsgeschäft des ehemaligen Mercedes-Manns wächst. Unter dem Markennamen „Der Tresorkönig“ ist er auch ins Online-Geschäft eingestiegen. Dazu zeigt sich Jürgen Dutko im Internet auch mal in entsprechender Verkleidung, die Krone darf in diesem Fall natürlich nicht fehlen.

Führungszeugnis als wichtige Bescheinigung

Stolz ist Jürgen Dutko auch auf seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die er gezielt ausgesucht und geschult hat. Und dann erzählt er noch von einem interessanten Bewerbungsgespräch. Der Kandidat habe fachlich und persönlich einen „Topeindruck“ gemacht. „Er sollte mir nur noch sein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen“, berichtet Jürgen Dutko: „Das war dann allerdings ein Problem. Der Bewerber ist nämlich zuvor zweieinhalb Jahre wegen eines bewaffneten Raubüberfalls im Gefängnis gewesen. Das geht dann natürlich nicht.“ Denn bei Jürgen Dutko heißt es: Sicherheit geht vor - auch was die Auswahl der eigenen Mitarbeiter betrifft.