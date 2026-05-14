Jürgen Dutko hat seinen Job im Mercedes-Kosmos gegen einen im Geldschrank-Geschäft eingetauscht. Prominente Kunden und spannenden Geschichten inklusive.
Eine Ähnlichkeit mit dem ehemaligen Bayern-Star Arjen Robben ist unverkennbar. Und ein selbstbewusster Freigeist, wie es der Niederländer einer auf dem Platz einst war, ist Jürgen Dutko beruflich ebenso. Außerdem ein Freund deutlicher Worte. Wenn Jürgen Dutko über sein erstes Arbeitsleben in der Autoindustrie und bei Mercedes redet, hört sich das deshalb so an: „Da waren mir am Schluss einfach zu viele Powerpoint-Maler und Industrie-Schauspieler am Werk“.