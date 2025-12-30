Abfallwirtschaft zieht Bilanz: Müllgebühren im Kreis Lörrach bleiben 2026 stabil

Die Abfallwirtschaft im Kreis Lörrach hat sich viel vorgenommen: Betriebsleiterin Silke Bienroth berichtet von Projekten, KI-Experimenten und anderen Herausforderungen.
Es sind die großen Themen, die den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft im Landkreis Lörrach derzeit bewegen: das geplante Recyclingzentrum für Weil am Rhein beispielsweise, aber auch die anstehenden Veränderungen auf der Deponie Scheinberg. Beim Jahrespressegespräch gab Betriebsleiterin Silke Bienroth einen Überblick. Der Presse dankte sie für die Bereitschaft, Änderungen, die die Bevölkerung betreffen, schnell publik zu machen.