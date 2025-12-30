Abfallwirtschaft zieht Bilanz: Müllgebühren im Kreis Lörrach bleiben 2026 stabil

Es sind die großen Themen, die den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft im Landkreis Lörrach derzeit bewegen: das geplante Recyclingzentrum für Weil am Rhein beispielsweise, aber auch die anstehenden Veränderungen auf der Deponie Scheinberg. Beim Jahrespressegespräch gab Betriebsleiterin Silke Bienroth einen Überblick. Der Presse dankte sie für die Bereitschaft, Änderungen, die die Bevölkerung betreffen, schnell publik zu machen.

Für das neue Recyclingzentrum Weil am Rhein wird derzeit in Zusammenarbeit mit der Stadt eine Bauleitplanung erstellt, wie Bienroth berichtete. Der Recyclingstandort in Zell im Wiesental sollte eigentlich bis zum Jahresende geschlossen werden, wird nun jedoch noch ein weiteres Jahr geöffnet bleiben, wie die Betriebsleiterin verkündete. Als einen möglichen neuen Standort stellte sie die Gemeinde Hausen im Wiesental in Aussicht.

Ein „Riesenthema“ sei zudem der Ausbau der Kreismülldeponie Scheinberg, der bald beginnen kann. Bienroth rechnet mit einer Bauzeit von mehr als einem Jahr. Hinzu kommt eine große Freiland-PV-Anlage. Denn auf der Deponie soll künftig auch Strom erzeugt werden, wie es der Kreistag jüngst beschlossen hat.

KI ist Thema

Derweil übt sich die Service-Abteilung im Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI). Seit Ende November beantwortet ein Chat-Bot viele der Standard-Anfragen der Kunden. Einen ersten Testlauf hatte es bereits im August gegeben und die Erfahrungen sind offenbar vielversprechend.

Was die Abholung von Altholz und Sperrmüll betrifft, könnten die Kunden ihre Termine derzeit nicht frei wählen, sondern müssten sich zwischen vorher festgelegten Abholtagen entscheiden, wie Bienroth weiter ausführte. Dies habe man anders nicht hinbekommen. Für Lörrach gebe es etwas mehr Termine als beispielsweise für Böllen, erklärte sie das Konzept.

Falsch entsorgter Müll

Noch immer seien zu viele organische Abfälle in den grauen Restmüll-Tonnen, bedauerte die Betriebsleiterin. An diesem Problem soll weiter gearbeitet werden. Denn der falsch entsorgte Biomüll erschwert die Verbrennung und wird zudem einer sinnvolleren Verwendung entzogen, etwa durch Kompostierung. Die Daten dazu lieferte die nun rechtlich verpflichtende Abfallanalyse, die erstmals im Sommer durchgeführt wurde. Bienroth will nun die Analyse aus dem Frühjahr abwarten.

Neue Vorgabe überrascht

Überrascht wurde der Landkreis von einer neuen Vorgabe, wonach Abfälle ab Mitte 2026 nicht mehr im nichteuropäischen Ausland entsorgt werden dürfen, wozu eben auch die Schweiz gehört. „Spätestens ab 2029 können wir diesen Weg nicht mehr beschreiten“, erklärte Bienroth. Der Landkreis Lörrach hat sich nun mit drei weiteren betroffenen Landkreisen entlang der Schweizer Grenze zusammengetan. Gemeinsam wollen die vier Kreisverwaltungen mit Blick auf die EU-Abfallverbringungsverordnung eine Ausnahmeregelung bewirken. Die erfreuliche Nachricht für alle Einwohner im Landkreis zum Schluss: Im Jahr 2026 wird es keine Erhöhung der Müllgebühren geben.