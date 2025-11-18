Abfallwirtschaft: Deponiegebühren im Zollernalbkreis steigen erneut

Die Gebühren für die Anlieferung von Material auf die Deponien in Balingen und Albstadt werden angehoben.
Es ist erst ein Jahr her, dass der Zollernalbkreis als Betreiber die Gebühren der Deponien „Schönbuch“ in Albstadt und „Hölderle“ in Balingen angehoben haben – damals für die beiden Jahre 2025 und 2026. Erstmals wurden damals die Gebühren für die Deponieklassen DK 0 und DK I auf Basis der damals prognostizierten Abfallmengen berechnet. Doch die Erwartungen haben sich nicht erfüllt: Die konjunkturelle Schwäche, die Zurückhaltung im Baugewerbe und Verzögerungen bei der Inbetriebnahme der DK-0-Flächen führten zu deutlich geringeren Anliefermengen. Außerdem wird – so ist der Plan – im Herbst 2026 eine neue Bereitstellungshalle auf der Deponie Albstadt in Betrieb gehen, wofür zusätzliche Gebührensätze erforderlich sind.