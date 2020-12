Abfallvermeidung Gebrauchtes findet per Onlineportal neue Besitzer

Schwarzwald-Baar-Kreis - Eine Lampe im einen Fenster, ein Sofa im anderen, in dem darüber ein Teppich und einen Klick weiter mehrere Garnituren Bettwäsche, zwischendrin ein hübscher, hölzerner Sekretär – was so auch auf einer Gebrauchtwarenbörse stehen könnte, prangt nun dank digitaler Abbilder im Internet. Es ist die "gelebte Abfallvermeidung", wie das Landratsamt lobend erwähnt – und in der Region hat sich der Warentausch längst zur guten Tradition entwickelt. Auch "Schnäppchenjäger" markieren sich die Termine der Gebrauchtwarenbörsen längst dick rot in ihren Kalendern. Doch heuer bleiben die Seiten ihrer Terminplaner weiß. Abgesagt, auf unbestimmte Zeit verschoben, derzeit nicht durchführbar – die beliebten Gebrauchtwarenbörsen sind im Zuge der Corona-Pandemie nicht nur rar geworden, sondern gar gänzlich von der Bildfläche verschwunden.

Im Jahr 2020 fanden kaum Börsen statt