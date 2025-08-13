Abfallentsorgung im Kreis Lörrach: Steigen die Müllgebühren weiter?

Die Müllgebühren sind im Landkreis Lörrach in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen. Vor allem neue Verträge und gesetzliche Anforderungen sind Kostentreiber.
Ob die Abfallgebühren im Landkreis Lörrach auch nächstes Jahr steigen werden, steht noch nicht fest. Denn: Der Kreistag wird die Satzung und die Abfallgebühren für 2026 erst im Oktober diskutieren und anschließend darüber beschließen. „Vor diesem Zeitpunkt können wir leider keine Aussagen zur Entwicklung der Gebühren machen“, erklärt Johannes Steffan vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft auf Anfrage unserer Redaktion. Indes: Die Verbrennung von Müll aus dem Landkreis in der KVA Basel könnte teurer werden und sich womöglich auf die Gebührenentwicklung auswirken.