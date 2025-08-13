Abfallentsorgung im Kreis Lörrach: Steigen die Müllgebühren weiter?

Die Müllgebühren sind im Landkreis Lörrach in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen. Vor allem neue Verträge und gesetzliche Anforderungen sind Kostentreiber.

Ob die Abfallgebühren im Landkreis Lörrach auch nächstes Jahr steigen werden, steht noch nicht fest. Denn: Der Kreistag wird die Satzung und die Abfallgebühren für 2026 erst im Oktober diskutieren und anschließend darüber beschließen. „Vor diesem Zeitpunkt können wir leider keine Aussagen zur Entwicklung der Gebühren machen“, erklärt Johannes Steffan vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft auf Anfrage unserer Redaktion. Indes: Die Verbrennung von Müll aus dem Landkreis in der KVA Basel könnte teurer werden und sich womöglich auf die Gebührenentwicklung auswirken.

„Die Tarife, die in Basel wie bei uns nach dem Aufwand kalkuliert werden, haben sich in den letzten Jahren nicht verändert“, so der Abteilungsleiter Service und Vertrieb. Es sei jedoch damit zu rechnen, dass es aufgrund gestiegener Betriebskosten und auch in der Schweiz steigenden Anforderungen an die energetische Verwertung von Abfällen zu einer Erhöhung des Behandlungspreises kommen werde. Und: Die KVA Basel rechnet in Schweizer Franken ab. Damit wirken sich Wechselkursschwankungen direkt auf die Behandlungskosten aus, weiß Steffan.

Gebühren steigen immer weiter

Dieses Jahr ist die Jahresgebühr um neun Prozent und die Leistungsgebühr (für einen 60 Liter-Behälter) um 8,5 Prozent gestiegen. So kostet die Jahresgebühr für einen Drei- bis Vier-Personen-Haushalt rund 165 Euro, etwa 27 Euro machen die Leerungskosten aus. Über die vergangenen fünf Jahre sind die Müllgebühren im Landkreis Lörrach aber regelrecht explodiert, und zwar von insgesamt 141 Euro auf nunmehr 192 Euro. Für den letzten Aufschlag verweist Steffan auf gesetzliche Anforderungen und höhere Preise der beauftragten Entsorger. „In diesem Jahr war die Neuausschreibung der Verträge für Sammeln & Transport für die Rest- und Bioabfallentsorgung notwendig.

Das erhaltene Angebot führte zu einer deutlichen Verteuerung.“ Und um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen, kommen ab diesem Jahr etwa 80 Prozent emissionsarme oder -freie Fahrzeuge zum Einsatz. Finanziell belastend wirken sich zudem die Ausweitung der Fremdstoff-Erfassung der Biotonnen aus sowie allgemeine Kostensteigerungen bestehender Verträge. „Die Kosten der beauftragten Transport- und Entsorgungsdienstleistungen steigen vor allem wegen stark gestiegener Treibstoff-, Energie- und Personalkosten“, kommentiert Steffan das Drehen an der Preisspirale.

Weder Gewinne noch Verluste geplant

Bei der Gebührenkalkulation müssen ihm zufolge alle Kosten durch die Einnahmen gedeckt werden. Steigen also die Kosten, müssen auch die Gebühren entsprechend angehoben werden, um die Kosten auszugleichen. „Es dürfen weder Gewinne noch Verluste geplant werden“, betont der Leiter.

Derweil ist im Landkreis erneut mehr Abfall angefallen. So hat der Eigenbetrieb im vergangenen Jahr Zuwächse bei Wertstoffen, Haus- und Sperrmüll sowie Erdaushub und Bauschutt registriert, wie aus der jüngsten Abfallstatistik hervorgeht. So stieg das Gesamtaufkommen um 3,5 Prozent auf rund 219 000 Tonnen an. Die Menge liegt aber weiterhin unter dem Vor-Corona-Niveau, auch lag das Pro-Kopf-Aufkommen mit 920 Kilogramm weiterhin deutlich unter dem Fünf-Jahresdurchschnitt von 963 Kilo, wie aus dem Zahlenwerk hervorgeht. Der Zuwachs ergibt sich, weil die Mengen an brennbaren Abfällen, also Rest- und Sperrmüll sowie Wertstoffe, Bauschutt und Erdaushub gestiegen sind. So ging auch mehr Abfall zur Verbrennung nach Basel, um Fernwärme, Dampf und Strom zu produzieren.

Mehr illegal entsorgter Müll

Zugenommen hat allerdings auch der illegal entsorgte Müll, wie Steffan bestätigt. Allerdings gebe es keine belastbaren Fakten zu den Ursachen dieses Phänomens. „Es gibt weder einen belegbaren Zusammenhang zur Höhe der Abfallgebühren, zum Gebührensystem noch zur Entfernung abfallwirtschaftlicher Annahmestellen oder einer Verringerung abfallwirtschaftlicher Leistungen. Wir vermuten, dass die Verantwortlichen in den meisten Fällen wohl Entsorgungskosten sparen wollen. Da aber auch Abfallfraktionen wild entsorgt werden, die zum Beispiel kostenfrei auf den Recyclinghöfen oder über den Gelben Sack abgegeben werden können, spielen Faktoren wie Unkenntnis, Bequemlichkeit und fehlendes Verantwortungsbewusstsein ebenfalls eine große Rolle.“