Abfall im Zollernalbkreis: PreZero zahlt die Müll-Rechnung

Das Entsorgungsunternehmen PreZero ist im Zollernalbkreis mit der Abfuhr von Bio- und Restmüll im Rückstand. Das sagt das Landratsamt zu den bislang aufgelaufenen Zusatzkosten.
Es war noch Sommer, als das Müllchaos im Zollernalbkreis begann. Tonnen blieben am Straßenrand stehen – und das bei hohen Temperaturen über mehrere Tage; Gehwege waren versperrt. PreZero aus Knittlingen im Enzkreis kam nicht hinterher mit der Entsorgung. Auf Bitten des Landratsamts sprang das Grosselfinger Entsorgungsunternehmen Bogenschütz ein und unterstützte bei der Abfuhr.