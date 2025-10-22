Abfall im Zollernalbkreis: PreZero zahlt die Müll-Rechnung

Das Entsorgungsunternehmen PreZero ist im Zollernalbkreis mit der Abfuhr von Bio- und Restmüll im Rückstand. Das sagt das Landratsamt zu den bislang aufgelaufenen Zusatzkosten.

Es war noch Sommer, als das Müllchaos im Zollernalbkreis begann. Tonnen blieben am Straßenrand stehen – und das bei hohen Temperaturen über mehrere Tage; Gehwege waren versperrt. PreZero aus Knittlingen im Enzkreis kam nicht hinterher mit der Entsorgung. Auf Bitten des Landratsamts sprang das Grosselfinger Entsorgungsunternehmen Bogenschütz ein und unterstützte bei der Abfuhr.

Wer für die Kosten aufkommen wird, das war in den vergangenen Monaten immer wieder Thema. Nun gibt’s die Antwort: „Die durch den aushilfsweisen Einsatz der Firma Bogenschütz entstandenen Zusatzkosten wurden zwischenzeitlich ausgeglichen.“ Von PreZero versteht sich, wie das Landratsamt versichert.

Nun ist es so, dass die Tonnen noch immer verspätet abgeholt werden. Aktuell liegt die Verzögerung bei zirka zwei Tagen – recht übersichtlich im Vergleich zur Lage der vergangenen Monate im gesamten Kreis.

Nur: Wann und ob dieses Jahr tatsächlich noch einmal pünktlich Rest- und Biomüll abgefahren werden, steht in den Sternen. Im Landratsamt, das vor wenigen Wochen noch Mitte Oktober als Zeitpunkt avisierte, heißt es: „Vorhersagen über die weitere Entwicklung können wir derzeit nicht treffen, hoffen aber, dass sich die Abholsituation weiter verbessert.“ Immerhin: Der 14-tägige Leerungsrhythmus werde in der Regel eingehalten, wie Pressesprecher Steffen Maier erklärt.

PreZero hatte seine Prognosen zuletzt immer wieder angepasst. Vor zwei Wochen hieß es unserer Redaktion gegenüber noch, dass wohl Mitte Oktober pünktlich abgefahren werde. Gelungen ist das nicht. „Unannehmlichkeiten, die den Bürgerinnen und Bürgern entstanden sind, bedauern wir sehr“, betonte PreZero-Sprecher Boris Ziegler noch.

Ab Januar 2026 tritt so oder so eine Änderung in Kraft: Dann wird Bogenschütz die Leerung der Bio-und Restmülltonnen generell übernehmen – die Entscheidung hierzu war schon im vergangenen Frühjahr gefallen.

Alle Termine zur Müllabfuhr im Zollernalbkreis finden Sie in unserem Müllticker im Internet unter oder direkt per QR-Code. Zudem veröffentlichen wir neue Termine täglich als gesonderte Meldung auf dieser Seite.