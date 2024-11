Abfall im Schwarzwald-Baar-Kreis: Ab 2025 gelten neue Müllgebühren

1 Wohin mit dem Biomüll? Vor dieser Frage stehen die Bürger im Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Verwaltung will die Entscheidung beeinflussen. Foto: dpa/Zacharie Scheurer

Zum 1. Januar 2025 ändern sich die Müllgebühren im Schwarzwald-Baar-Kreis. Und auch die Biomülltonnen-Strategie des Kreises wird nochmals Thema.









Der Kreistag fällt in seiner Sitzung am Montag, 4. November, einen entsprechenden Beschluss. Ein Knackpunkt, der die Gebührenkalkulation tangierte, ist die Braune-Tonnen-Strategie für den Landkreis. Ziel ist es, möglichst viele Haushalte mit der Biomülltonne zu versorgen. Dass man jetzt an der Gebührenschraube drehte, soll auch dazu einen Teil beitragen.