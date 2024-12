Der Blick in den Abfallkalender lohnt sich diese Woche – denn wegen der Weihnachtsfeiertage und dem darauffolgenden Jahreswechsel weichen zahlreiche Termine der Müllabfuhr vom üblichen Rhythmus ab.

Genaue Termine im Kalender

Dabei sind alle sogenannten „Fraktionen“, also Restmüll, Biomüll, Gelber Sack und Papier betroffen. Deshalb ist es jetzt besonders wichtig, sowohl den aktuellen Abfallkalender als auch den neuen Abfallkalender 2025 genau zu studieren, denn hier sind die genauen Termine zu finden, so das Landratsamt in einer Mitteilung.

Insbesondere die Bewohner jener Abfuhrbezirke, in denen am Montag, 23. Dezember, der reguläre Abfuhrtag wäre, müssen beachten, dass diese Abfuhren auf Samstag, 21. Dezember, vorverlegt sind.

Einige Stationen geschlossen

Das Entsorgungszentrum Oberndorf-Bochingen mit dem Wertstoffhof und der Grüngut-Annahmestelle bleibt an Heilig Abend und an Silvester geschlossen. Am Freitag, 27. Dezember, ist die Sammelstelle für Problemstoffe und Elektronikschrott bei der Firma Alba in Dunningen nicht geöffnet.