Abfall im Kreis Calw: Situation beim wilden Müll eskaliert

Christian Gmeiner und Helge Jesse von der Abfallwirtschaft können nur noch mit dem Kopf schütteln: Die Situation beim „Wilden Müll“ im Kreis Calw eskaliert.
Gefühlt gibt es ihn schon immer: „Wilden Müll“. Müll, der an Straßen, in Wäldern und Flüssen, auf Wiesen einfach so entsorgt wird. Das reicht von der Verpackung vom Burgerladen über Sofas bis zu Reifen, die einfach so in der Landschaft entsorgt werden. Die hat die Abfallwirtschaft schon vor zehn, vor 20 Jahren eingesammelt. Und so manche „Aktion saubere Landschaft“ hat auch noch zu mehr Sauberkeit beigetragen.