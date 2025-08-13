Abfall im Kreis Calw: Situation beim wilden Müll eskaliert
Einer der Problem-Standorte ist der am Nagolder Wohngebiet Hasenbrunnen. Foto: AWG/Jesse

Christian Gmeiner und Helge Jesse von der Abfallwirtschaft können nur noch mit dem Kopf schütteln: Die Situation beim „Wilden Müll“ im Kreis Calw eskaliert.

Gefühlt gibt es ihn schon immer: „Wilden Müll“. Müll, der an Straßen, in Wäldern und Flüssen, auf Wiesen einfach so entsorgt wird. Das reicht von der Verpackung vom Burgerladen über Sofas bis zu Reifen, die einfach so in der Landschaft entsorgt werden. Die hat die Abfallwirtschaft schon vor zehn, vor 20 Jahren eingesammelt. Und so manche „Aktion saubere Landschaft“ hat auch noch zu mehr Sauberkeit beigetragen.

 

Doch seit ein paar Jahren, genauer gesagt seit der Corona-Zeit, eskaliert die Situation im Kreis Calw immer mehr. Bis vor fünf Jahren wurden pro Jahr etwa 80 Tonnen „wilder Müll“ im Jahr eingesammelt. Inzwischen liegt der Wert mehr als doppelt so hoch, bei 200 Tonnen. „Tendenz steigend“, ergänzt Christian Gmeiner, Geschäftsführer der Abfallwirtschaft Kreis Calw.

Container-Standorte sind besondere Hotspots

Als besonderer Hotspot haben sich die Standorte herauskristallisiert, an denen die Abfallwirtschaft ihre Glassammel- und Kleidercontainer aufgestellt hat. Von denen gibt es im Landkreis Calw insgesamt 78.

„Und die sind sehr oft sehr vermüllt“, erzählt Helge Jesse von der Abfallwirtschaft. „In manchen Fällen haben wird die Vermüllung am Morgen beseitigt und bekommen am Nachmittag einen Anruf, die neue Vermüllung doch endlich zu beseitigen.“

Manche Standorte sind schlimmer als andere

Das Problem ist nicht überall das gleiche. Manche Standorte sind schlimmer als andere. Als ein Negativbeispiel fällt Jesse da der Standort am Calwer Berufsschulzentrum auf dem Wimberg ein oder der in Rohrdorf. Auch der Standort im Nagolder Wohngebiet Kernen ist schon legendär bei der AWG.

Ein Sofa am Container-Standort Unterer Steinberg in Nagold Foto: AWG/Jesse

Schwierigkeiten gibt es auch bei Müllablagerungen im Wald. Wer ist denn dort für die Entsorgung des „wilden Mülls“ zuständig? Abfallwirtschaft, ForstBW oder vielleicht die Kommune? Christian Gmeiner berichtet da von einem gewissen „Kompetenzgerangel“ zwischen den einzelnen staatlichen Einrichtungen.

Schlachtabfälle in Kleidercontainern

Nicht nur, was die Menge des illegal entsorgten „wilden Mülls“ angeht, wird die Lage immer schlimmer, auch was die Art des entsorgten Mülls betrifft, werde es immer extremer. Sofas, Reifen und Möbel sind da noch „normal“. Aber inzwischen entdecke man in Kleidercontainern auch massig Schlachtabfälle, auch reichlich Tierinnereien seien zu finden.

Die zwei Männer von der Abfallwirtschaft wissen langsam nicht mehr, wie sie dem Problem Herr werden sollen. „Im Grunde können wir da einfach nur zuschauen“, geben sich Jesse und Gmeiner reichlich frustriert.

 