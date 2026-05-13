Abfahrt B27 gesperrt: Zwischen Engstlatt und Schmiden – Bauarbeiten gestartet

Autofahrer müssen nun einen Umweg fahren, wenn sie von Schmiden nach Engstlatt möchten. Die Bauarbeiten laufen seit dieser Woche.

Seit Montag ist der direkte Weg von Balingen-Engstlatt nach Schmiden und umgekehrt versperrt.

Die Bauarbeiter vor Ort haben mit den angekündigten Erneuerungsmaßnahmen auf der Landstraße nördlich der Kernstadt begonnen.

Abfahrt Engstlatt nicht befahrbar

Voraussichtlich bis zum 26. Juni werden die Arbeiten dauern. Autofahrer, die diese Strecke üblicherweise nutzen, müssen etwa über die B27-Anschlussstelle Balingen-Nord ausweichen. Die Abfahrt Engstlatt der Bundesstraße von Hechingen kommend kann derzeit nicht befahren werden.

Unsere Empfehlung für Sie Vermeidung der B27 Balingen plant neuen Radweg – es hängt alles an der Förderung Das Projekt für die Endinger Bürger könnte bald real werden. Anträge müssen gestellt werden.

Die Fahrbahndeckenerneuerung kostet insgesamt rund 660.000 Euro. Davon übernimmt der Kreis 560.000 Euro, die Stadt Balingen steuert rund 100.000 Euro bei.