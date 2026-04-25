Abenteuerspielplatz in Lauffen: Erste in Einblicke in das neue Piratenschiff

Am Samstag, 2. Mai, wird der neue Abenteuerspielplatz eröffnet – mit vielen Spielmöglichkeiten und spannender Geschichte. Wir haben uns das Piratenschiff angeschaut.

Idyllisch gelegen auf einer Lichtung im Buchwald war ein Piratenschiff in den 1970er- und 80er-Jahren ein magischer Ort für Generationen von Kindern. Umgeben von hohen Bäumen, Vogelgezwitscher und dem Duft von Moos und Holz, war es ein beliebter Treffpunkt für Familien und Wanderer. Hier wurde geklettert, gelacht und geträumt. Doch immer wieder wurde das Schiff Ziel von Vandalismus. Nach mehreren Zerstörungen entschied man sich schließlich gegen einen Wiederaufbau und das Schiff verschwand. Bis jetzt.

Im Zuge eines Gemeindeentwicklungsplans, der Deißlingen-Lauffen attraktiver machen soll, entstand eine Idee, die viele sofort begeisterte: Das Piratenschiff sollte zurückkehren. Initiator Harald Buhlinger brachte den Vorschlag ein, und was zunächst wie ein Wunschtraum klang, wurde in den vergangenen fünf Jahren Wirklichkeit.

Gemeinsam mit Bernd Krause, er ist Vorsitzender des Fördervereins, hat Buhlinger das Projekt von Anfang an begleitet. Beide zeigen sich stolz, als sie kurz vor der Eröffnung durch das neue Schiff führen. „Es ist kein Nachbau des alten Schiffs“, erklärt Krause, „sondern eine ganz eigene, kreative Interpretation.“

Abenteuer für mutige Entdecker

Das neue Schiff steht nun am Ortsausgang von Lauffen in Richtung Deißlingen. Mit einer Länge von 22 Metern und einer Breite von 3,50 Metern ragt es imposant in die Landschaft. Der höchste bespielbare Punkt liegt in acht Metern Höhe, ein echtes Abenteuer für mutige Entdecker.

Gebaut wurde das Schiff von der Firma Woodnic aus Oberndorf. Das Ergebnis ist ein fantasievoller Abenteuerspielplatz mit zahlreichen Details: Im hinteren Teil befindet sich eine Kapitänskajüte mit Tischen und einer Piratenfigur aus Kunstharz. Unter Deck wartet ein Labyrinth, dazu kommen Seilbahn, Rutsche sowie vielfältige Kletter- und Hangelmöglichkeiten.

Unsere Empfehlung für Sie Geheimnis um Entdeckung gelüftet Das hat es mit dem Piratenschiff in Oberndorf auf sich Das Rätsel um das beeindruckende hölzerne Bauwerk vor der Werkstatt von Nicolas Pfisterer in der Oberndorfer Sägewerkstaße ist gelöst.

Mehr als 260 Menschen haben für das Projekt gespendet – ein Zeichen dafür, wie sehr das Piratenschiff den Menschen am Herzen liegt. Besonders stolz sind Krause und Buhlinger auf den Zusammenhalt ihrer Gruppe: „Egal ob Arbeitseinsatz, Wurstgrillen oder Bauarbeiten – alle haben mit angepackt. Das ist nicht selbstverständlich“, betont Buhlinger.

Kritik am Projekt

Doch es gab auch Skeptiker. Einige Stimmen bezweifelten, dass sich der Aufwand lohne, aus Sorge, das Schiff könne erneut beschädigt werden oder es sei – wegen der angrenzenden Straße – am falschen Platz. Um dem entgegenzuwirken, setzt die Gemeinde auf Schutzmaßnahmen: Eine Kameraüberwachung in den Abendstunden sowie ein umzäuntes Gelände mit festen Öffnungszeiten sollen helfen, den neuen Treffpunkt langfristig zu erhalten.

Unsere Empfehlung für Sie Jahresrückblick in Deißlingen Ralf Ulbrich blickt auf schöne und ärgerliche Momente im Jahr 2025 zurück 2025 hat sich auch in Deißlingen viel getan. Bürgermeister Ralf Ulbrich erzählt unserer Redaktion wie das Jahr 2025 verlaufen ist und was er sich für das kommende wünscht.

Das Piratenschiff ist mehr als ein Spielplatz: Es erzählt eine Geschichte. Besonders die Kapitänskajüte wurde mit einem pädagogischen Gedanken gestaltet. „Unser Ziel war es, dass Schulklassen hierher wandern, spielen und vielleicht sogar eine Unterrichtsstunde oder ihr Vesper im Trockenen im Innern des Schiffs abhalten können“, erklärt Krause. Rund 20 Kinder finden an den Tischen Platz. Schautafeln zur Unterwasserwelt schmücken die Wände, und ein Sprachrohr sorgt für spielerische Kommunikation zwischen Bug und Heck.

Das Schiff erzählt eine Geschichte

Auch die Gestaltung des restlichen Schiffs ist durchdacht: Das Labyrinth im unteren Bereich symbolisiert eine verrutschte Schiffsladung, während die Hackschnitzel rund um das Schiff den Wellengang darstellen.

„Wir wollten einen echten Abenteuerspielplatz schaffen“, sagt Buhlinger. „Kinder sollen hier Mut entwickeln, sich etwas trauen und ihre Grenzen austesten.“

Ganz abgeschlossen ist das Projekt aber noch nicht. Der Rasen rund um das Schiff braucht noch Zeit zum Wachsen, und für die jüngsten Besucher sind zusätzliche Elemente wie ein Sandkasten oder Wipptiere geplant. Die genauen Spielregeln und Altersfreigaben wird die Gemeinde noch festlegen.

Die große Eröffnung

Die Vorfreude auf die Eröffnung ist aber groß bei den Mitgliedern des Fördervereins Piratenschiff: Am Samstag, 2. Mai, ab 11 Uhr wird das Piratenschiff offiziell eingeweiht. Ein Festzelt, musikalische Beiträge und Aufführungen der Lauffener Vereine sorgen für einen feierlichen Rahmen. Auch eine Segnung durch die Kirchenvertreter ist vorgesehen.