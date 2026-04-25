Abenteuerspielplatz in Lauffen: Erste in Einblicke in das neue Piratenschiff

Am Samstag, 2. Mai, wird der neue Abenteuerspielplatz eröffnet – mit vielen Spielmöglichkeiten und spannender Geschichte. Wir haben uns das Piratenschiff angeschaut.
Idyllisch gelegen auf einer Lichtung im Buchwald war ein Piratenschiff in den 1970er- und 80er-Jahren ein magischer Ort für Generationen von Kindern. Umgeben von hohen Bäumen, Vogelgezwitscher und dem Duft von Moos und Holz, war es ein beliebter Treffpunkt für Familien und Wanderer. Hier wurde geklettert, gelacht und geträumt. Doch immer wieder wurde das Schiff Ziel von Vandalismus. Nach mehreren Zerstörungen entschied man sich schließlich gegen einen Wiederaufbau und das Schiff verschwand. Bis jetzt.