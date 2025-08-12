Abenteuerspielplatz in Lahr: Vandalen richten großen Schaden an

Erneut sind Einbrecher den Abenteuerspielplatz im Hebelpark eingedrungen. Die unbekannten Täter haben einiges zerstört.
Lange war es friedlich gewesen auf dem Abenteuerspielplatz, doch nun haben dort wieder Unbekannte zugeschlagen, sowohl vergangene als auch diese Woche. „Wir sind echt total frustriert und deprimiert“, sagt Claudius Binder, von Beruf Erzieher sowie Schreiner – er ist einer der vier hauptamtlichen Mitarbeitern des Abenteuerspielplatzes. Erst vor rund eineinhalb Jahren war die Feuerküche in Brand gesetzt worden, dieser Vorfall hat Team und Freunde des Abenteuerspielplatzes sehr getroffen. Nun müssen sie wieder einen Schaden beklagen.