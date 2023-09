Was sich vielleicht als verrückte und herausfordernde Idee herausstellt, soll nun in die Tat umgesetzt werden. In 30 Tagen wollen zwei junge Schwenninger zu Fuß nach Berlin marschieren.

Die beiden Freunde Akim Demirhan und Naeem Lindert wollen bei ihrem Vorhaben auch auf jeglichen Komfort verzichten. Nur mit Wanderstiefeln, die sie extra gekauft haben und einer Campingausrüstung, die ausgeliehen ist, geht es los.

Seit ihrem Abitur haben sie unter anderem bei der Post oder in einem Hotel gejobbt. „Für neue Herausforderungen sind wir uns nie zu schade“, sagen die beiden. So haben sie in kurzer Zeit Vorbereitungen getroffen.

In Wald und Flur übernachten

Der 20 Jahre alte Akim Demirhan und sein 19-jähriger Kamerad Naeem Lindert sind sich auch bewusst, das es bei ihrem Vorhaben durchaus Probleme geben kann. So wollen sie keine festen Unterkünfte beziehen und nur in Wald- und Flur übernachten. Hier könnte es schon mal nass von oben oder auch kalt werden.

Dennoch strahlen sie Zuversicht aus, auch wenn so mancher in ihrem Bekannten- und Freundeskreis nicht ganz vom Gelingen der Aktion überzeugt ist, wie sie im Gespräch erzählen.

Gut trainiert

Gleichwohl sind beide sind auch nicht ohne Erfahrung in ihren ungewöhnlichen Aktivitäten. So haben sie den Bodensee auf einer Länge von 6,4 Kilometer durchschwommen. Konditionell sollte es für beide, die regelmäßig ein Fitnessstudio besuchen, wohl machbar sein.

Wo geht’s lang?

So haben sie nun ihren Weg zum Brandenburger Tor gestartet. Hoffentlich gewappnet für alle Unsäglichkeiten und dennoch mit wenig Ballast auf dem Rücken ging es los. Ihr Körper wird sicherlich bei den täglich anvisierten 30 Kilometer Laufstrecke großen Strapazen ausgesetzt sein. Eine kalorienreiche Ernährung soll dem entgegen wirken. Eine WanderApp soll ihnen den richtigen Weg zeigen.

Über Stuttgart, Würzburg, Bad Hersfeld und an Leipzig vorbei geht es in die Bundeshauptstadt. Beide sind frohen Mutes, so Naeem Lindert. Dort angekommen wollen sie in einem Hotel erst einmal duschen und in einem weichen Bett schlafen.

Wer Akim Demirhan und Naeem Lindert mental und finanziell unterstützen will, kann dies tun. Über die E-Mail diednapes@gmail.com sei dies möglich. Ihr Ziel ist es, sparsam zu leben. Das Geld, das übrig bleibt, werde an eine Hilfsorganisation gespendet.