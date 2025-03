Übung: Roter Heuberg 2025 Heli stürzt ab, Menschen ertrinken – gleichzeitig brennt’s

Ein Arbeiter ist mit einem Arm in einer Maschine eingeklemmt, er schreit in einem fort, genauso wie ein anderer, der durch ein Stahlrohr quasi gepfählt wurde. Dazu kommt ein Unfall: Der Wagen brennt, der Fahrer ist eingeschlossen. Die Einsatzkräfte sind stark gefordert. Das Szenario ist eine Explosion in der fiktiven Firma „S. Hermann Dampfkesselbau“ – und Teil einer Großübung.