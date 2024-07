Witwe aus Balingen: Anita Fauser fährt mit dem Wohnmobil der Trauer davon

1 Anita Fauser und Bubi am Strand Foto: privat

Anita Fauser hat ihren Mann Ingolf an dessen Sterbebett geheiratet. Wenige Tage nach der Trauung im Wohnzimmer starb er. Nach der ganz dunklen Trauerphase beschloss seine Witwe, sich einen Camper zu kaufen und einfach los zu fahren – den Tränen davon.









6180 Kilometer – so lang war die Reise von Anita Fauser. Gemeinsam mit dem fast sechs Jahre alten Hund Bubi hat sie in 21 Tagen sieben Länder bereist: Österreich, Ungarn und Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Italien und die Schweiz standen auf der Route. Um Sightseeing ging es der agilen Frau nicht. Sie hat es schlicht und einfach zu Hause nicht mehr ausgehalten, zu groß war die Trauer, zu mächtig die Erinnerungen an ihren verstorbenen Mann Ingolf, der im September den Kampf gegen den Krebs verlor.