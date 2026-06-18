Abends in Hüfingen: Altstadt-Flohmarkt beginnt um 17 Uhr

In der Hüfinger Altstadt pulsiert am Freitag, 19. Juni, das Leben. Es ist der erste Altstadt-Nachtflohmarkt und die zweite Veranstaltung dieser Art in historischer Umgebung angesagt. Im Programm steht 17 bis 22 Uhr, doch das Paradies für Trödelfans bietet weit mehr als ein Ereignis, das sich von hochsommerlichen Temperaturen in den Sonnenuntergang bewegt und die Nacht begrüßt.

Es ist ein Ereignis, zu dem die rekordverdächtige Anzahl von 30 Teilnehmenden ihre liebevoll ausgebreiteten Raritäten, Waren und Flohmarktartikel anbietet. Schnäppchen, Sammlerstücke und vieles mehr sind dabei, wenn die Mitwirkenden in der Grabengasse, Kronengasse, Ochsengasse, vom Sennhof bis in die Hinterstadt und sogar auf der Insel ihre Waren anbieten.

Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit

Getreu dem Motto „Was die einen nicht mehr benötigen, kann für die anderen zum begehrten Sammelobjekt werden“ liefert der Altstadt-Flohmarkt auch wieder seinen Beitrag zu einem nachhaltigen Umgang mit den präsentierten Waren. Die Stimmung der Organisatoren unter Leitung von Michael Moser könnte besser nicht sein, denn auch die heimische Gastronomie hat versichert, an diesem Abend die Pforten zu öffnen.

Zudem gibt es einen Waffelstand, einen Getränketresen mit Cocktails und vieles mehr. Die liebevoll gestalteten Stände bieten einiges zum Entdecken und Schmökern und sind in der gesamten Altstadt verteilt. Wer nur zum Genießen vorbeikommt, um ein paar gesellige Stunden zu erleben, ist ebenso herzlich willkommen wie Flohmarktjunkies, die auf seltene Stücke aus dem Inventar von Dachböden oder Kellern aus sind.

Das ist im Angebot

Die Vielfalt erscheint grenzenlos. Second-Hand-Kleidung, Kinderspielzeug, seltenes Geschirr, Besteck und vieles mehr warten darauf, in einer neuen Umgebung ein Zuhause zu finden. Die Verkaufsflächen des Altstadt-Flohmarkts liegen den Besuchern meist zu Füßen. Sie befinden sich parterre, in Garagen, Höfen und sogar auf der Insel breiten sie sich aus.