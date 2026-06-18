Abends in Hüfingen: Altstadt-Flohmarkt beginnt um 17 Uhr

Mehr als 30 Anbieter werden am Freitag, 19. Juni, in Hüfingen erwartet. Trödelfreunde und Schnäppchenjäger können nach Herzenslust feilschen.
In der Hüfinger Altstadt pulsiert am Freitag, 19. Juni, das Leben. Es ist der erste Altstadt-Nachtflohmarkt und die zweite Veranstaltung dieser Art in historischer Umgebung angesagt. Im Programm steht 17 bis 22 Uhr, doch das Paradies für Trödelfans bietet weit mehr als ein Ereignis, das sich von hochsommerlichen Temperaturen in den Sonnenuntergang bewegt und die Nacht begrüßt.