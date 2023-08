Die Stadt Lahr bietet jungen Erwachsenen die Möglichkeit, ihren Schulabschluss in zwei Jahren an der Abendschule nachzuholen. Die Schule ist kostenlos und auch die Bücher werden bezuschusst. Für das kommende Schuljahr sind noch Plätze frei.

Eine Karriere im zweiten Bildungsweg ist in Lahr möglich. Im Juli 2023 haben Lukas Rausch und Pascal Waldvogel in der Abendrealschule Lahr den Realschulabschluss abgelegt. Wer es ihnen nachmachen möchte, an der Abendschule sind für das nächste Schuljahr noch Plätze frei, teilt die Stadt mit.

Qualifiziertere berufliche Möglichkeiten nach der Mittleren Reife und die weiterbestehende Verdienstmöglichkeit tagsüber neben den Schulzeiten waren für die zwei jungen Männer ausschlaggebende Gründe den Realschulabschluss am Abend an der Volkshochschule nachzuholen. „Durch die kleinen Klassen war es viel einfacher, den Anschluss zu behalten, da die Lehrer mehr Zeit für einzelne Schülerfragen hatten“, erzählt Lukas Rausch, einer der erfolgreichen Absolventen.

Die beiden haben schnell Anschluss gefunden

Die ersten guten Noten waren für ihn entscheidende Erfolgserlebnisse, um motiviert und zielorientiert zu bleiben, heißt es in der Pressemeldung.

Der Start zurück in den Schulalltag fiel den beiden durch die gegebenen Strukturen nicht schwer. Durch Themenwiederholungen wurden alle Schüler auf den gleichen Wissensstand gebracht, um gemeinsam einen gelungenen Einstieg in den Unterrichtsstoff und das spätere Berufsleben zu ermöglichen.

In schwierigen Phasen und Momenten erinnerten sich beide immer wieder an die Möglichkeiten, die ihnen nach dem erfolgreichen Abschluss offenstehen. So war für die beiden Absolventen ein Abbruch der Abendschule keine Option.

Waldvogel wird jetzt eine Ausbildung beginnen, bei der die Mittlere Reife Voraussetzung ist. Um ein mögliches Studium in Betracht zu ziehen, möchte Rausch nun auch die allgemeine Hochschulreife am Abendgymnasium absolvieren.

Eine neue Klasse für Erwachsene startet an der Abendrealschule am 18. September in Lahr. Anmeldungen sind noch möglich.

Schüler müssen mindestens 17 Jahre alt sein

Der Realschulabschluss am Abend kann in zwei Jahren erworben werden. Damit eröffnen sich den Absolventen weitere Möglichkeiten für eine berufliche Qualifikation.

Der Schulbesuch der Abendrealschule Lahr ist kostenfrei. Schulbücher werden von der Stadt Lahr bezuschusst. Voraussetzungen für die Abendrealschule sind ein Mindestalter von 17 Jahren sowie ein Hauptschul- oder vergleichbarer Abschluss, teilt die Stadt Lahr mit. Außerdem werden gute Deutschkenntnisse und Grundkenntnisse in Englisch für eine Anmeldung an der Abendschule vorausgesetzt.