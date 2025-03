Eine geistliche Abendmusik zur Fastenzeit gibt es am Sonntag, 23. März, ab 18 Uhr im Villinger Münster Unserer Lieben Frau.

Zur Aufführung kommt der Kantatenzyklus „Membra Jesu nostri“ von Dieterich Buxtehude (1637 bis 1707). Buxtehude komponierte sein größtes oratorisches Werk für die Passionszeit des Jahres 1680.

Mittelalterlich-mystische Dichtung

„Membra Jesu nostri“ ist eine mittelalterlich-mystische Dichtung, welche die Betrachtung des gekreuzigten Christus beinhaltet. Füße, Knie, Hände, Seite, Brust, Herz und Gesicht werden allegorisch gedeutet und gleichsam dem Betrachter beziehungsweise dem Beter zum Mit-Erleiden unter dem Kreuz anschaulich vor Augen und Ohren geführt.

Vokalsolisten wirken mit

Vokalsolisten der rund 75 minütigen Abendmusik sind Baiba Urka (Sopran I), Cornelia Fahrion (Sopran II), Pascale Jonczyk (Alt), Tiago Oliveira (Tenor) und Sebastian Walser (Bass). Instrumentaler Partner ist ein regionales Barockconsort unter der Konzertmeisterin Laura Jörres mit Violinen, Violone, Kontrabass, fünf Gamben und Truhenorgel.

Es singt die Capella Nova, Chor am Münster unter Leitung von Münster- und Bezirkskantor Roman Laub. Sie wurde 1989 vom damaligen Münster- und Bezirkskantor Stephan Rommelspacher als Kammerchor am Münster gegründet, seit 2013 steht sie unter der Leitung von Laub. Die Capella Nova findet sich immer wieder neu und in unterschiedlicher Besetzung zu Gottesdienst- und Konzertprojekten am Münster und an der Benediktinerkirche zusammen. Das Repertoire reicht von einfachen Gesängen und Kanons über mehrstimmige Motetten und Messvortonungen bis zu orchesterbegleiteten Oratorien, letzteres auch in Zusammenarbeit mit dem Regionalchor Villinger Oratorienchor.

Kantaten und Requiem-Vertonungen aufgeführt

In den vergangenen Jahren kamen Kantaten, die Johannes- und Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach, die Requiem-Vertonungen von Michael Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart, Händels Messias in Mozarts Bearbeitung, Mendelssohns Lobgesang, die Chichester-Psalms von Leonard Bernstein, das Stabat Mater von Antonin Dvorak und die Messen e-Moll und f-Moll von Anton Bruckner zur Aufführung. Für die Abendmusik gilt freie Platzwahl.

Karten im Vorverkauf

Unnummerierte Platzkarten für 17 Euro, zwölf Euro für Schüler und Studenten sind zuzüglich Vorverkaufsgebühr-Gebühr beim Ticket-Service im Franziskaner-Kulturzentrum, Telefon 07721/82 25 25, über alle Vorverkaufsstellen des Verbunds Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg sowie über www.muenstermusik-villingen.de/geistliche-abendmusik erhältlich. Die Abendkasse ist ab 17.15 Uhr geöffnet.