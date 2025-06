Beim Anblick der Oberen Hauptstraße atmen Ines Maier und Simone Strasser von der Städtischen Abteilung Tourismus und Stadtmarketing am Donnerstagabend erleichtert auf.

Der Abendmarkt, der wegen der Bauarbeiten am Münsterplatz, diesmal in der Fußgängerzone stattfand, übertraf alle Erwartungen. Bereits kurz nach Beginn um 16 Uhr war gut was los und am frühen Abend wurde der Markt zu einem Treffpunkt für Jung und Alt. Das Format kommt bestens an. Und das Publikum zeigte sich bestens gelaunt ob des hervorragenden kulinarischen Angebots, das keine Wünsche offenließ.

Mehr als 20 Anbieter

Es waren teils Rottweiler Gastronomiebetriebe mit von der Partie, aber auch Anbieter von auswärts – insgesamt mehr als 20. Das kulinarische Angebot war vielfältig und auch Cocktails, leckerer Wein und Bier wurden kredenzt. Zwischen den einzelnen Ständen gab es viele Bereiche mit Biergarnituren, so dass es sich gut verweilen ließ.

Bei der Bühne vor dem Alten Rathaus genossen die Besucher das Flair der Veranstaltung in Liegestühlen, nutzten die Gelegenheit miteinander ins Gespräch zu kommen und den regenfreien Abend zu genießen. Bis zuletzt hatten die Organisatorinnen samt allen Akteuren gebangt und gezittert, ob wohl das Wetter halten würde. Und kurz schwand die Hoffnung, als es am frühen Nachmittag heftig regnete. Doch der Regen verzog sich schnell und bis zur Eröffnung hatte sich das Wetter stabilisiert.

Beim Abendmarkt war für jedes Alter etwas geboten. So gab es für die Kleinsten ein Karussell, Kinderschminken, beim Rugbyclub war das Geschick gefragt und auf der Bühne am Straßenkreuz ein buntes Kinderprogramm. Auf die Erwachsenen wartete auf dem roten Teppich vor dem Rathaus eine Modenschau mit den Rottweiler Modehäusern Pia Paul, Gent, Kloster Bridal, Bunte Truhe und Intersport Kirsner und ringsrum erklang jede Menge Musik. Auch die Geschäfte hatten an diesem Abend länger geöffnet, so dass der Abendmarkt für viele auch zu einem Einkaufserlebnis wurde.

Musikalisch war einiges geboten

Die Chill-out-Area mit DJ „Le Frederic“, live begleitet von Jo Hengstler am Keyboard und Leon Rink an der Perkussion vor dem Alten Rathaus kam ebenfalls bestens an. Und auch Lynda Cullen sowie das Trio Maybeto sorgten für musikalische Unterhaltung. Und wer sich noch ein wenig der Stadtgeschichte widmen wollte, der konnte dies bei Kurzführungen im Schwarzen Tor ausführlich tun und hatte von dort oben, beste Sicht auf das Marktgeschehen. Der Abendmarkt hat sich inzwischen etabliert und ist ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender. Jedoch gibt es die beliebte Veranstaltung in diesem Jahr nur einmal, da die Förderung ausgelaufen ist.