1 Im April 2022 soll die Sanierung des Daches auf der Abendmahlskirche beginnen. Bis dahin bleibt die Kirche aber komplett gesperrt. Zu groß sind die Schäden am Dachtragwerk. Erdbeben und starker Regen in jüngster Zeit haben ihr Übriges dazu beigetragen, dass das beauftragte Statikbüro das Dach als Sicherheitsrisiko einstuft. Foto: Fechter

Die evangelische Abendmahlskirche in Haigerloch wird aus Sicherheitsgründen ab sofort für die Öffentlichkeit gesperrt.

Haigerloch - Diese Hiobsbotschaft überbrachte Pfarrer Oliver Saia bei der Hauptversammlung des Fördervereins Evangelische Abendmahlskirche am Mittwochabend (wir berichten noch). Die Nachricht hatte ihn kurz vor der Versammlung erreicht.

Ein bauliches Gutachten des beauftragten Statikbüros war zu dem Ergebnis gelangt, dass das marode Dach inzwischen ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.

Die beiden Erdbeben in diesem Frühjahr und der viele Regen in den letzten Wochen hätten die Situation noch verschlimmert, erklärte Saia in der Versammlung. Seine Nachricht löste in der Runde große Betroffenheit aus.

Andererseits: Pfarrer Oliver Saia hofft, dass die Schließung der Kirche jetzt sozusagen ein "Augenöffner" für den Ernst der Lage ist. "Es geht bei der Sanierung nicht darum, dass wir uns ein schönes Kirchendach leisten, sondern dass die Kirche offen ist", erklärte er. Da die Abendmahlskirche die einzige evangelische Kirche in der Stadt Haigerloch ist, will Oliver Saia auch bei der Stadt noch mal wegen Unterstützung nachhaken.

Eine weitere schlechte Nachricht: Die Sanierung des Daches wird erst 2022 in Angriff genommen. Grund dafür ist, dass die Ausführung eines "ausschlaggebenden Gewerks", so der Pfarrer, dem beauftragten Unternehmer in diesem Jahr gesundheitsbedingt nicht mehr möglich ist. Dieses Gewerk anderweitig zu vergeben, käme aber wesentlich teurer. Die betreffende Firma habe die Arbeiten aber für 2022 zugesagt. Architektin Antje Zimmermann verhandle derzeit mit den anderen beteiligten Firmen darum, die Angebotspreise der folgenden Gewerke zu halten. Zugleich hoffe man, dass sich die Lage auf dem Holzmarkt wieder beruhige.

Die Dachsanierung dürfte mindestens ein halbes Jahr dauern

Dieser Verzögerung kann Pfarrer Saia sogar etwas Positives abgewinnen: Er habe jetzt fristgerecht einen Antrag an die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler, kurz KiBa, auf Förderung gestellt. Dies sei bisher versäumt worden. Die Kirchengemeinde zählt laut Saia auch auf eine Zuweisung aus dem Ausgleichsstock der Landeskirche und auf die Unterstützung des Kirchenbezirks, da die Abendmahlskirche die einzige evangelische Kirche in Haigerloch ist. 188 000 Euro muss die Kirchengemeinde aus eigenen Mitteln einbringen, davon seien 126 000 schon vorhanden, so Saia.

Wenn die Dachsanierung im April 2022 in Angriff genommen wird, dauert sie mindestens ein halbes Jahr. Das bedeutet, dass die Kirche jetzt eineinhalb Jahre geschlossen ist. Nicht nur für die Evangelische Kirchengemeinde, auch für die Touristen ein herber Verlust. Ob das Betretungsverbot auch für Mitarbeiter der Kirchengemeinde gilt, müsse laut dem evangelischen Pfarrer noch geklärt werden.