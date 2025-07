Das Ehepaar steht etwas am Rande und beobachtet mit einem Lächeln auf den Lippen das Geschehen in der Oberen Straße, dem Schauplatz des zweiten Villinger Abendflairs. „Das ist doch schon mal ein guter Anfang“, finden die beiden mit Blick auf die vielen Menschen, die seit dem späten Nachmittag in die Straße strömen.

Mit einem kleinen Aber: „Die Musik ist sehr gut, könnte aber für den Anlass etwas fetziger sein.“ Mit dem Villinger Abendflair startete ein neues Veranstaltungsformat, das die Villinger Innenstadt in stimmungsvoller Atmosphäre beleben soll.

Lesen Sie auch

Ein paar Meter weiter stehen Citymanager Thomas Herr und seine Mitarbeiterin Cinja Schwer von der WIR GmbH, die die Projektleitung für das „Abendflair“ innehat. Zufrieden mit der Resonanz? „Mehr als“, freuen sich die beiden, „unsere Erwartungen sind noch deutlich übertroffen worden.“

Fortsetzung 2026?

Und damit sei der Plan aufgegangen, in manchen Ecken für eine Belebung der Innenstadt zu sorgen. Das schönste Kompliment, das die beiden bisher gehört haben? „Bitte macht das 2026 wieder und dann noch größer.“

Mit dem „größer“ haben Herr und Schwer jedoch so ihre Probleme, „dann könnte das Flair doch etwas verloren gehen“. Der zweite Termin fand auf der weitläufigen Oberen Straße statt und bot mit den Liegestühlen des Stadtstrandes ein entspanntes Lounge-Ambiente. Fast alle ansässigen Händler und Gastronomiebetriebe brachten sich ein.

Die ältere Dame wippt zu den Klängen der Musik und zeigt sich angetan von der Veranstaltung, zumal die Obere Straße normalerweise nicht so stark frequentiert sei, im Gegensatz zu der Rietstraße. „Ich bin angenehm überrascht.“ Die drei Damen, die bestens gelaunt ihren Aperol Spritz genießen, sehen es ähnlich. „Super, dass so etwas geboten wird“, meint die eine. „Das ist einfach klasse“, meint die andere und regt an, „so etwas einmal im Monat in der Innenstadt zu veranstalten.“

Am 10. Juli an Gerberstraße

Zurück zu Thomas Herr und Cinja Schwer von der WIR GmbH. Die beiden machen sich ebenfalls Gedanken darüber, in welcher Form es 2026 nach dem großen Erfolg des Abendflair-Auftaktes weitergeht.

Das dritte Villinger Abendflair auf der Gerberstraße wurde aufgrund des Großbrandes in der Villinger Innenstadt zwar gestrichen und soll, so der Plan, im Herbst nachgeholt werden. Kurzfristig, so Herr im Gespräch mit unserer Redaktion, habe sich die WIR dazu entschieden, am kommenden Donnerstag, 10. Juli, eine Ersatzveranstaltung Ecke Gerberstraße/Schaffneigasse zu organisieren, mit Musik und kurzen Stadtführungen.