„Villinger Abendflair“ heißt ein neues Angebot der WIR GmbH VS, das an drei Donnerstagabenden im Juni und Juli in der Innenstadt Einzug halten wird.

Treffpunkt sind abendliche Märkte in den sogenannten „Nebenlagen“.

Nicht wie sonst nur rund um den Latschariplatz finden Genießer und Flaneure dann – auch örtlich – außergewöhnliche Begegnungsräume vor. Die drei Standorte Ecke Brunnen-/Färberstraße (26. Juni), Obere Straße (3. Juli) und Gerberstraße/Paradiesgasse (10. Juli) haben sich die städtischen Wirtschaftsförderer um Matthias Jendryschik in Kooperation mit den jeweils dort ansässigen Gewerbetreibenden dafür ausgeguckt.

Beim dritten und letzten Termin macht das „Villinger Abendflair“ gemeinsame Sache mit dem von der Regionalen Wirtschaftsförderung vor drei Jahren ins Leben gerufenen „Markt on Tour“. Henriette Stanley und Karin Pehlić akquirieren dafür noch bis zum 22. Mai auch externe Händler aus der gesamten Region. Akteure aus Handel, Handwerk, Gastronomie und Vereinen schaffen von 17 bis 22 Uhr ein Feierabend-Erlebnis mit Musik, kulinarischer Vielfalt und Atmosphäre.

Gleiches gilt für die beiden ersten Termine, die jedoch laut Cinja Schwer, Projektleiterin der WIR, dem jeweiligen Handel vor Ort vorbehalten bleiben und bereits um 21 Uhr enden.

Brunnenstraße am 26. Juni

Den Auftakt bildet das engagierte Händlerteam aus der Brunnenstraße. Die Buchhaltestelle, das kleine Feine, der Allerley Store, Mobile Worlds, das Schokolädchen, der Soundservice, das Soulfid Crystals und der Salon Manger haben am Abend des 26. Juni nicht nur geöffnet, sondern bieten den Besuchern Kulinarisches und veranstalten besondere Aktionen, kündigt Citymanagerin Simone Mader an.

Obere Straße am 3. Juli

In der Oberen Straße liegt am 3. Juli der Schwerpunkt auf einer Biergarten- oder Lounge-Atmosphäre, die von den dortigen Händlern und Gastronomen geschaffen wird.„Ganz nach Geschmack“, sagt Citymanager Thomas Herr, der betont, das die unterschiedlichen Charaktere der Abendmärkte durchaus gewollt sind, sollen sie doch die Vielfalt der Stadt hervorheben. Zum Einsatz kommen in der Oberen Straße auch die für den Schwenninger Stadtstrand angeschafften Liegestühle.

Gerberstraße am 10. Juli

Als „krönender Abschluss“ wird von den Veranstaltern der gemeinsame Markt in der Gerberstraße zwischen Schaffnei- und Ankergasse sowie in der Paradiesgasse am 10. Juli angesehen. Die Aktionsliste ist jetzt schon lang, doch Karin Pehlić rechnet mit weiteren Ideen der Anbieter. Das Optikergeschäft Behnke will das Dritte-Welt-Projekt „Ein-Euro-Brille“ vorstellen, das Drehstudio bietet einen Töpferworkshop an und die Käse-Galerie kommt mit Stehtischen auf die Straße. Es werde „Yoga im Sitzen“ angeboten, die Motivtortenmanafukatur kommt mit Maccarons und die Regionale Wirtschaftsförderung selbst bietet unter anderem frozen cappuccino an und stellt den Erlös auf Spendenbasis „einer städtischen Einrichtung“ zur Verfügung, kündigt Henriette Stanley an.

Das „Villinger Abendflair“ gilt als Versuchsballon und werde laut Matthias Jendryschik im Erfolgsfall in das Jahresprogramm des Citymanagements aufgenommen.