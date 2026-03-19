Abelpreis: Erstmals Nobelpreis der Mathematik für Deutschen

Einen Nobelpreis für Mathematik gibt es nicht, aber der Preis, der am ehesten damit vergleichbar ist, geht in diesem Jahr erstmals an einen Deutschen.
Bonn/Oslo - Erstmals erhält ein Deutscher den oft "Nobelpreis der Mathematik" genannten Abelpreis. Der Bonner Mathematiker Gerd Faltings werde die Auszeichnung am 26. Mai in Anwesenheit von König Harald V. in Oslo erhalten, teilten die Norwegische Akademie der Wissenschaften und die Universität Bonn mit. Der 71 Jahre alte Faltings ist emeritierter Professor der Uni Bonn und früherer Direktor am Max-Planck-Institut für Mathematik in Bonn.