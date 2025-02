52 Narren stürmen das Balinger Rathaus Foto: Cornelius Eyckeler/Cornelius Eyckeler

Zahlreiche Narren eroberten am Schmotzigen das Balinger Rathaus. Am Ende musste Oberbürgermeister Dirk Abel den Rathausschlüssel abgeben.









Feuerhexen, Loable und Co. versammelten sich am Schmotzigen ab 11.30 Uhr auf dem Marktplatz in Balingen, um sich für den diesjährigen Sturm aufs Rathaus vorzubereiten.