Abbrucharbeiten in Rottweil: Das alte Gaswerk muss weichen

1 Die Entkernung des alten Gaswerks hat begonnen. Foto: Zepf

Bald gehört das alte Gaswerk in Rottweil der Vergangenheit an. Derzeit gehen die Entkernungsarbeiten des Gebäudes voran und in der kommenden Woche beginnt der eigentliche Abbruch. Doch was geschieht danach?









Für das alte Gaswerk in der Au beziehungsweise für diesen Standort gibt es bereits Pläne für die Dauer der Landesgartenschau 2028 in Rottweil. Doch bevor diese Vision umgesetzt werden kann, muss das alte Gebäude erst einmal abgerissen werden. Wir haben bei der Stadt nachgefragt, wie diese Abbrucharbeiten genau aussehen und was danach entstehen soll.