Abbruch in Schömberg: Ein Großteil der Seniorenpflege ist bereits plattgemacht

Abbruch in Schömberg

Einige Häuser sind schon verschwunden, das Abrissmaterial stapelt sich auf dem Gelände.

Von der ehemaligen Schömberger Seniorenpflege ist bald nichts mehr zu sehen. Der Abriss ist in vollem Gange.









Es tut sich was auf dem Gelände der ehemaligen Seniorenpflege Schömberg am Ortsausgang in Richtung Ratshausen. Seit gut zwei Wochen werden die leerstehenden Gebäude abgerissen. Rund die Hälfe der Häuser sind bereits dem Erdboden gleich gemacht, die noch stehenden Gebäude haben keine Ziegel mehr. Die Materialien wurden beim Abriss getrennt, demnach stapeln sich auf dem Gelände, verschiedene Haufen mit Holz, Ziegeln und Erde.