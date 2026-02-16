Abbruch des Kanderner Umzugs: Medizinischer Notfall überschattete Kanderner Fasnachtsumzug

Die betroffene Frau wurde laut Polizei „in stabilem Zustand“ in ein Krankenhaus gebracht. Bürgermeisterin Simone Penner räumt mit Gerüchten auf.
Ein medizinischer Notfall hatte dafür gesorgt, dass der große Fasnachtsumzug am Sonntag abgebrochen werden musste (wir berichteten). Eine Person brauchte dringend medizinische Hilfe, weshalb auch ein DRK-Rettungsfahrzeug zum Einsatz kam. Wie Polizeisprecher Thomas Batzel auf Nachfrage bestätigt, handelte es sich um eine 46-jährige Frau, die als Zuschauerin vor Ort war. Der Vorfall ereignete sich entlang der Umzugsstrecke auf der Hauptstraße, auf Höhe des Gebäudes mit der Hausnummer 27. Batzel berichtet am Redaktionstelefon, dass die Frau „zum Zeitpunkt der Einlieferung ins Krankenhaus stabil gewesen“ sei.