1 John Amann tritt mit musikalischer Unterstützung im Schlachthof auf. Foto: Promo

John Amann tritt mit musikalischer Unterstützung im Schlachthof auf.









Link kopiert



„John Amann & The Legends“ sind eine der bekanntesten Coverbands im Süden, heißt es in einer Ankündigung. Verstärkt werden der Altmeister und seine Band am morgigen Samstag, 4. Januar, im Schlachthof von Henning Lehmann und Brendan Keeley.