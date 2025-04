Abba: Gute Melodien und Geschäfte: Björn Ulvaeus von Abba ist 80

Stockholm - "Mamma Mia", "Waterloo", "Dancing Queen" - all diese Abba-Hits gäbe es ohne ihn nicht. Björn Ulvaeus – in den Musikvideos der schwedischen Popgruppe leicht zu erkennen als der strahlende Mann mit dem schulterlangen Haar und der Gitarre – ist aber mehr als nur das eine "B" in Abba. Ulvaeus, der heute 80 Jahre alt wird, ist auch ein erfolgreicher Unternehmer und engagiert sich für die Rechte von Musikern.

Ulvaeus ist an der schwedischen Südostküste aufgewachsen. Als Teenager begann er, Gitarre zu spielen. Mit seiner Folk-Band Hootenanny Singers hatte er in den 60er-Jahren erste Erfolge in Schweden und tourte durchs Land. In dieser Zeit lernte er auch Benny Andersson kennen, der später sein Abba-Bandkollege werden sollte. Die beiden freundeten sich an und begannen, zusammen Lieder zu komponieren. Damals wusste noch niemand, dass Ulvaeus und Andersson einmal eines der bedeutendsten Songschreiberduos der Pop-Geschichte des 20. Jahrhunderts werden würden.

Zwei Paare, die eine Band gründen

Bei einem seiner Fernsehauftritte lernte Ulvaeus seine Musiker-Kollegin Agnetha Fältskog kennen. Er verliebte sich sofort in die Blondine mit der kleinen Lücke zwischen den Schneidezähnen, wie Ulveaus einmal in einem Interview sagte. Die beiden wurden ein Paar und heirateten einige Jahre später.

Ungefähr zur gleichen Zeit kam Ulvaeus‘ musikalischer Partner Andersson mit der Sängerin Anni-Frid Lyngstad zusammen. Bald hatten die befreundeten Paare die Idee, gemeinsam eine Band zu gründen. Im Jahr 1973 gaben sie ihr erstes Album als Abba heraus; der Bandname setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Vornamen der vier Schweden zusammen.

Ihren großen Durchbruch hatten Abba, als sie den Eurovision Song Contest im Jahr 1974 mit dem Lied "Waterloo" gewannen. Es folgte ein Hit nach dem anderen und eine Welttournee. Fast alle Songs komponierte Ulvaeus zusammen mit Andersson, die meisten Liedtexte stammen allein von Ulvaeus.

Nach Jahren des Erfolges wendete sich das Blatt für den Gitarristen. Zuerst zerbrach seine Ehe mit Fältskog, mit der er zwei Kinder hat. Im Jahr 1982 dann löste sich das Pop-Quartett auf.

Nicht nur ein außergewöhnlicher Songschreiber

In der Zeit nach Abba zeigte sich, dass Ulvaeus nicht nur ein außergewöhnlicher Songschreiber, sondern auch ein erfolgreicher Unternehmer ist. Ein Beispiel dafür ist das Musical "Mamma Mia!", das auf den Songs von Abba basiert und an dessen Entstehung Ulvaeus mitwirkte. Das Musical wird nun schon seit mehr als 25 Jahren an verschiedenen Orten aufgeführt.

Später wurde es für zwei Filme – die Ulvaeus coproduzierte – adaptiert; auch eine "Mamma Mia!"-Dinner-Show gibt es in mehreren europäischen Städten. Daneben hat Ulvaeus in mehrere Unternehmen und Immobilien investiert – unter anderem in ein Hotel in seinem alten Heimatort Västervik, das heute seine jüngste Tochter leitet.

Interesse für KI und neue Technologien

Neben einem Gespür für gute Geschäfte hat Ulvaeus eine ausgeprägte Leidenschaft für digitale Technologien. Vor allem Künstliche Intelligenz – und deren Auswirkung auf die Musikindustrie – fasziniert ihn. "Künstliche Intelligenz wird Lieder schreiben, die besser sind als einige der rund 100.000 Songs, die jeden Tag neu bei Spotify erscheinen. Da bin ich mir absolut sicher", sagte Ulvaeus einmal im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur.

Der Schwede engagiert sich auch dafür, dass neue Technologien zugunsten von Musikern eingesetzt werden. So präsentierte er vor einigen Jahren eine Software, die sicherstellen soll, dass Songwriter die ihnen zustehenden Tantiemen und damit eine gerechte Bezahlung bekommen. "Ich möchte, dass zukünftige Songwriter dieselbe Chance haben wie Benny und ich damals", sagte Ulvaeus damals zur Deutschen Presse-Agentur.

Ex-Abba-Mitglieder sind weiterhin befreundet

Vielleicht war seine Vorliebe für neue Technologien mitverantwortlich dafür, dass er vor einigen Jahren dem Projekt "Abba Voyage" zustimmte, nachdem er jahrzehntelang die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit seinen ehemaligen Abba-Kollegen ausgeschlossen hatte. Nicht etwa aus persönlichen Gründen - Ulvaeus zufolge sind die vier Mitglieder weiterhin befreundet. Sondern weil die musikalische Motivation fehlte, wie er sagte.

Seit fast drei Jahren ist die spektakuläre Konzertshow "Abba Voyage" in London zu sehen, für die eine eigene, hochmoderne Arena gebaut wurde. Bei den Konzerten sind die vier Mitglieder des schwedischen Pop-Phänomens als voll animierte, digital verjüngte Versionen zu sehen, die ihre Welthits singen. Der Gesang der sogenannten "Abba-tare" kommt vom Band und wird von einer Liveband begleitet. Anlässlich der neuen Show haben die vier Abba-Mitglieder auch gemeinsam ein neues Album mit dem Titel "Voyage" eingespielt.

Ulvaeus isst kein Gebäck - obwohl er es liebt

Aber nicht nur was neue Trends angeht, kann Ulvaeus mit den Jungen mithalten. Auch körperlich hält er sich fit. Er bewege sich regelmäßig, esse kein Gebäck - obwohl er es liebe -, rauche nicht und auch den Alkohol habe er vor Jahren aufgegeben, sagte Ulvaeus der schwedischen Zeitung "Dagens Nyheter".

Sicher tat es seiner Jugendlichkeit auch keinen Abbruch, dass er nach dem Ende seiner zweiten Ehe - er war rund 40 Jahre mit der Journalistin Lena Ulvaeus verheiratet - eine neue Liebe fand. Seit einem guten halben Jahr ist er mit der Dänin Christina Sas verheiratet. Sie ist fast 30 Jahre jünger als Ulvaeus.