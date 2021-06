1 Entfällt die Testpflicht bald? Foto: Alexandros Michailidis / shutterstock.com

Die schrittweisen Lockerungen bedeuten im Moment für viele Menschen auch, sich ständig testen zu lassen. Doch ab wann wird die Testpflicht in Baden-Württemberg aufgehoben? Und für welche Bereiche?

Ab wann ohne Test einkaufen?

Für Geschäfte des täglichen Bedarfs gab es noch nie eine Testpflicht. Der restliche Einzelhandel muss sich an den Inzidenzwerten in den jeweiligen Land- oder Stadtkreisen orientieren. Denn erst wenn die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 50 liegt, entfällt die Testpflicht am Tag nach der offiziellen Bekanntmachung der Unterschreitung durch die Behörden. Von da an kann man wieder ohne Test zum Einkaufen. Allerdings gelten auch weiterhin Einlassbeschränkungen, um die erlaubte Mindestanzahl an Kunden nicht zu überschreiten. Auch die Maskenpflicht bleibt bestehen.

Ins Restaurant ohne Test?

Anders als für den Einzelhandel ist für die Gastronomie in Baden-Württemberg bislang keine Schwelle festgesetzt worden, unter der die Testpflicht entfällt. Selbst bei weiteren Lockerungsschritten in Stufe 2 und 3 des Öffnungsplans der Landesregierung ist weiterhin ein negatives Schnelltestergebnis für den Besuch erforderlich. Die aktuelle Corona-Verordnung tritt mit Ablauf des 11. Junis 2021 außer Kraft. Welche Regeln von da an gelten werden, bleibt abzuwarten.

Testpflicht beim Friseur

Für den Friseurbesuch und die Inanspruchnahme anderer körpernaher Dienstleistungen in Baden-Württemberg ist bereits ab einer Inzidenz von unter 100 kein Test mehr notwendig. Dies gilt jedoch nur, falls während des gesamten Aufenthalts vor Ort eine Maske getragen werden kann. Ist dies nicht möglich, zum Beispiel bei der Bartrasur, muss auch weiterhin ein tagesaktuelles, negatives Schnelltestergebnis vorgezeigt werden.

Inzidenz unter 50: Wo entfällt die Testpflicht noch?

Sinkt die Inzidenz in einem Landkreis an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 50, entfällt die Testpflicht auch für die folgenden Bereiche:



Archive, Büchereien und Bibliotheken

Zoologische und botanische Gärten

Galerien, Museen und Gedenkstätten

