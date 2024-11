Trotz des Wahlsiegs beginnt der neu gewählte US-Präsident Donald Trump offiziell erst am 20. Januar 2025 seine Amtszeit, nachdem alle formalen Schritte abgeschlossen sind und die Amtseinführung erfolgt ist. Was nun folgt, ist eine Reihe festgelegter Schritte, die letztendlich zur Amtseinführung führen. Hier ist eine Übersicht der wichtigsten Termine und Abläufe bis zum Amtsantritt:

1. Zertifizierung der Wahlmänner: Bis zum 11. Dezember 2024

Nachdem die Wahlergebnisse in den einzelnen Bundesstaaten bestätigt wurden, erstellen die Gouverneure die sogenannten „Certificates of Ascertainment“. Diese Dokumente bestätigen die Wahlmänner, die für den neu gewählten Präsidenten und den Vizepräsidenten stimmen werden. Eine Kopie dieser Zertifikate geht direkt an das Nationalarchiv.

2. Wahl der Wahlmänner: 17. Dezember 2024

Am 17. Dezember kommen die Wahlmänner in ihren jeweiligen Bundesstaaten zusammen, um ihre Stimmen für den Präsidenten und Vizepräsidenten abzugeben. Die Stimmen werden in „Certificates of Vote“ dokumentiert und gemeinsam mit den „Certificates of Ascertainment“ versiegelt.

3. Ankunft der Wahlmännerstimmen: Bis zum 25. Dezember 2024

Bis spätestens zum vierten Mittwoch im Dezember müssen die Wahlmännerstimmen beim Präsidenten des Senats und beim Nationalarchiv eingetroffen sein.

4. Übertragung an den Kongress: Vor dem 3. Januar 2025

Mit Beginn der neuen Sitzungsperiode des Kongresses überträgt das Nationalarchiv die Wahlmännerzertifikate an den Kongress. Diese Übergabe erfolgt üblicherweise Ende Dezember oder Anfang Januar und bildet die Grundlage für die offizielle Auszählung.

5. Auszählung der Wahlmännerstimmen: 6. Januar 2025

Am 6. Januar findet eine gemeinsame Sitzung des Kongresses zur Auszählung der Wahlmännerstimmen statt. Die Vizepräsidentin Kamala Harris, in ihrer Rolle als Präsidentin des Senats, leitet die Sitzung und verkündet das offizielle Ergebnis. Einwände gegen die Auszählung können schriftlich eingereicht und müssen von mindestens einem Fünftel der Abgeordneten und Senatoren unterstützt werden. Sind keine Einwände erfolgreich, ist das Wahlergebnis endgültig bestätigt.

6. Amtseinführung: 20. Januar 2025

Donald Trump legt am 20. Januar den Amtseid ab und tritt damit offiziell sein Amt an. Mit diesem symbolträchtigen Moment endet die Amtszeit des bisherigen Präsidenten Joe Biden, und die Verantwortung geht auf den neuen Präsidenten über.