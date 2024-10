Ab Tempo 70 wird es teuer: Die Blitzer am Lahrer Autobahnzubringer sind scharf

1 An der Ampel am Lahrer Autobahnzubringer kontrollieren seit Mittwochnachmittag zwei Blitzer die Geschwindigkeit. Wer schneller als 70 oder bei Rot über die Ampel fährt, erhält Post. Foto: Bender

Raser und Rotsünder müssen sich vorsehen: Die beiden neuen Blitzer am Autobahnzubringer sind installiert und scharf. Die Stadt will damit Unfällen vorbeugen. Die Reaktionen der Lahrer sind gemischt.









Link kopiert



So mancher Autofahrer dürfte am Donnerstag hektisch die Bremse gedrückt haben: Zwei Blitzer machen am Lahrer Autobahnzubringer seit Mittwochnachmittag Jagd auf Raser und Rotsünder. Wer an der Kreuzung zur Dr.-Georg-Schaeffler-Straße schneller als 70 fährt oder das rote Licht der Ampel missachtet, erhält in den folgenden Tagen unliebsame Post von der Stadt.