Ab sofort gibt es Tickets: Starkes Trio rockt Sommersound VS

Länger als sonst mussten die Musikfans auf diese Nachricht warten: Der Sommersound VS findet in diesem Jahr vom 1. bis 3. August statt. Aber das Warten hat sich gelohnt: Den Veranstaltern war es wichtig, ein Programm zusammenzustellen, das ein breites Publikum anspricht und zudem nicht mit großen Namen geizt. Und das ist gelungen!

Rea Garvey eröffnet das Festival am Freitag, 1. August. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Den Auftakt des Sommersound VS 2025 macht am Freitag, 1. August, Rea Garvey. Der Ire gehört zu den erfolgreichsten und beliebtesten Künstlern Deutschlands. Der Sänger, Songwriter und Musiker ist im Sommer mit seinem neuen Album „HALO“ unterwegs. Mal nachdenklich, mal voller Tatendrang und Party-Laune, immer real und niemals nur ernst, erzählt Rea Garvey mit „HALO” von der Komplexität des Lebens. Aber keine Sorge: Dabei kommt der Partygedanke sicherlich nicht zu kurz, ganz im Gegenteil.

Ben Zucker sorgt am Samstag, 2. August, für eine geile Zeit auf dem Gelände des Druckzentrum Südwest in Villingen-Schwenningen. Foto: Frank Embacher

Am Samstag, 2. August, ist dann Ben Zucker zu Gast auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest in Villingen-Schwenningen. Der gebürtige Berliner mit der markanten Stimme weiß, wie er die Bühne zum Beben und seine Fans zum Jubeln bringt. Sobald die Musik einsetzt, gibt es kein Halten mehr. Kaum ein anderer schafft es, die treibenden Beats aus Rock, Pop und Schlager so zu vereinen, wie Ben Zucker. Gepaart mit einer Stimme, die nicht nur ins Ohr, sondern auch mitten in die Herzen seiner Fans geht, verwundert die langjährige Treue seiner Anhängerschaft niemand mehr.

Nena bildet am Sonntag, 3. August, den Abschluss des Sommersound VS 2025. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Den Abschluss des Festivals bildet am Sonntag, 3. August, 80er-Ikone Nena. Sie führte die Neue Deutsche Welle an und hob mit 99 Luftballons ab zu einer großen Karriere. Heute zählt Nena nach wie vor zu den erfolgreichsten und faszinierendsten Künstlerinnen Deutschlands. Die Sängerin, die eigentlich Gabriele Susanne Kerner heißt, wurde 1960 in Hagen geboren. Singles wie „99 Luftballons“, „Leuchtturm“, „Rette mich“, „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ oder „Nur geträumt“ stehen für sich. In ihrer Karriere hat Nena insgesamt mehr als 25 Millionen Tonträger verkauft, sowohl als Band als auch später auf Solo-Pfaden. Das Wichtigste war und ist für Nena aber immer die Musik – und das wird sie zum Abschluss des Sommersound VS in Villingen-Schwenningen eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Tickets für die drei Sommersound-VS-Konzerte gibt es ab sofort im Vorverkauf unter www.schwabo.de/tickets , www.karoevents.de , oder unter Telefon 07423/7 87 90 beziehungsweise 07641/96 28 28 40 sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen.

www.sommersound-vs.de