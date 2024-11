Ab sofort geöffnet: Die schönsten Bilder vom Winterzauber auf der Burg Hohenzollern

Mit der „Preview“ für geladene Gäste hat Sophie Prinzessin von Preußen am Donnerstagabend den Königlichen Winterzauber auf der Burg Hohenzollern eröffnet. Unsere Redaktion hat einen Blick in die dekorierten fürstlichen Gemächer geworfen.

Mit reichlich Schneefall hat Hausherrin Sophie Prinzessin von Preußen am Donnerstagabend den Königlichen Winterzauber auf der Burg Hohenzollern eröffnet. Für sie sei die Veranstaltung, die ab sofort bis Dreikönig, 6. Januar 2025, für Besucher läuft, „ein absoluter Höhepunkt im Jahr“.

Die Burg-Mitarbeiter haben in den vergangenen sechs Wochen die fürstlichen Gemächer in ein weihnachtliches Gewand gehüllt. 40 dekorierte Christbäume sowie unzählige Lichterketten und Kerzen sind das Ergebnis. Im Burghof lädt der Duft von Waffeln und Glühwein zur Einkehr ein.

Sophie Prinzessin von Preußen betont: „Genießen Sie in diesen unruhigen Zeiten die Stimmung auf der Burg Hohenzollern.“ Übrigens: Zu bewundern gibt es in diesem Jahr auch die neue Burgbeleuchtung. In unserer Bildergalerie oben, können sie die Eindrücke von der Eröffnung nacherleben.