Die Tiefgarage "Parkhaus Nord" und der darüberliegende Platz nehmen langsam Gestalt an. Voraussichtlich ab Anfang September kann dort geparkt werden. Unsere Zeitung konnte sich schon jetzt vor Ort umschauen.

Nagold - Noch sind die Arbeiten am "Parkhaus Nord" in vollem Gange. In der Einfahrt zur Tiefgarage machen sich Bauarbeiter mit Betonschleifern an den Wänden zu schaffen. Ein dichter Nebel aus Betonstaub erfüllt die Luft und verschleiert die Sicht.

