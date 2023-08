Wer sein Kind für einen Platz in einer Friesenheimer Kita vormerken möchte, kann dies künftig nur noch online tun.

Diese „zentrale Vormerkung“ gilt ab Anfang September, erklärt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Der Link zu der Seite, auf der Eltern für ihre Kinder einen Kita-Platz reservieren können, soll dann auf der Homepage der Gemeinde Friesenheim unter www.friesenheim.de unter dem Menüpunkt „Kinderbetreuung“ in der Rubrik „Bildung & Soziales“ zu finden sein.

Eltern müssen sich registrieren

„Hier müssen sich die Eltern einmalig registrieren und können dann bis zu drei Wunsch-Einrichtungen sowie das gewünschte Betreuungsangebot auswählen“, heißt es in der Mitteilung. Die Vormerkungen würden dann zum jeweiligen Stichtag automatisch in der angegebenen Priorität an die angegebenen Einrichtungen weitergegeben.

Für eine Betreuung von Kindern im Alter von unter drei Jahren und für Kinder im Alter von über drei Jahren müsse jeweils eine eigene Vormerkung ausgefüllt werden. „Dies ist nötig, weil mit dem dritten Geburtstag auch ein Gruppenwechsel stattfindet“, erklärt die Gemeinde. Eine Vormerkung kann schon ab der Geburt eines Kindes ausgefüllt werden.

Über die Aufnahme entscheiden die Einrichtungen

„Die Kitas selbst nehmen ab September 2023 keine Vormerkungen mehr an“, heißt es weiter. Im Übergang könne es deshalb nötig sein, dass Kinder gegebenenfalls noch einmal online vorgemerkt werden müssten, obwohl bereits eine Vormerkung in Papierform in einer Kita abgegeben wurde. Dies betreffe alle Fälle, in denen ein Kind erstmals ab dem 1. Mai 2024 oder später eine Kita besucht,in denen ein ein- oder zweijähriges Kind nach dem 30. April 2024 drei Jahre alt wird und somit in eine Gruppe für Kinder, die älter als drei Jahre alt sind, wechseln soll sowie in denen ein Kind bisher noch keine Zusage erhalten hat.

Über die Aufnahme der Kinder würden nach wie vor die Kindertageseinrichtungen selbst entscheiden.

„Wenn in der gewünschten Einrichtung ein Platz frei ist, erfolgt per E-Mail eine Zusage, die von den Eltern innerhalb von zwei Wochen bestätigt werden muss“, erklärt die Gemeinde weiter. Ohne die Bestätigung werde der Platz an ein anderes Kind vergeben. Das weitere Aufnahmeverfahren werde anschließend direkt über die zusagende Kita abgewickelt. Könne von der gewünschten Einrichtung keine Zusage gemacht wer-den, würden die Eltern darüber ebenfalls per E-Mail benachrichtigt und die Vormerkung werde dann automatisch an die Einrichtung der nächsten Priorität weitergeleitet. Auch dort werde dann die Aufnahme des Kindes geprüft.

Die neun Kindertageseinrichtungen der Gemeinde

Eltern haben in Friesenheim die Wahl zwischen neun Einrichtungen. Diese sind: der evangelische Kindergarten in der Sonnhalde 17 unter der Leitung von Jessica Nathanson, die katholische Georg-Schreiber-Kindertagesstätte am Dorfgraben 2 unter der Leitung von Anette Brüderle, die katholische Kindertagesstätte St. Michael im Vollmerweg 3 in Oberweier unter der Leitung von Christine Strack, der Wald- und Naturkindergarten Füchslebau in der Oberweierer Hauptstraße 79/3 unter der Leitung von Lukas Göttel, das Kinderhaus Ritterfalter in der Oberweierer Hauptstraße 79/4 in Oberweier unter der Leitung von Ronja Hank, die katholische Kindertageseinrichtung St. Katharina in der Oberweierer Straße 7 in Heiligenzell unter der Leitung von Britta Kühne, die katholische Kindertagesstätte St. Elisabeth in der Schulstraße 5 in Oberschopfheim unter der Leitung von Theresia Welde, die katholische Kindertageseinrichtung St. Franziskus in der Kirchenriedstraße 58 in Oberschopfheim unter der Leitung von Kerstin Schaub sowie die katholische Kindertageseinrichtung St. Marien in der Prinzenstraße 22 in Schuttern unter der Leitung von Sarah Bauer.