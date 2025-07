Die Kindergartengebühren der Gemeinde Höfen werden ab dem neuen Kindergartenjahr um acht Prozent erhöht. Das hat der Gemeinderat einstimmig in der jüngsten Sitzung beschlossen.

Das bedeutet beispielsweise, dass der monatliche Kindergartenbeitrag für das erste Kind um 14 Euro auf 188 Euro steigt, die Krippengebühr um 30 Euro auf 386 Euro und die Schulkindbetreuung (SKB) um acht Euro auf 104 Euro. Durch die Beitragserhöhung erhofft sich die Gemeinde jährliche Mehreinnahmen von 11 .500 Euro, rechnete Kämmerin Lena Rehklau vor.

Eine Kostendeckung von 20 Prozent durch die Elternbeiträge, wie sie kirchliche und kommunale Landesverbände empfehlen, werde mit der Erhöhung aber noch nicht erreicht.

Eine Essenspauschale

Aufwand verringern Die Abrechnung des Mittagessens wird ebenfalls geändert, um den Verwaltungsaufwand zu verringern. Die Mahlzeiten werden künftig nicht mehr einzeln für jedes Kind abgerechnet, sondern es wird eine Essenspauschale eingeführt.

Die Essengebühr soll dann für alle Kindergartenkinder mit 65 Euro, in der SKB mit 70 Euro und für Kinder in der Krippe mit 54 Euro pro Monat abgerechnet werden.

Die geänderte Kindergartensatzung gilt ab dem 1. September. Ein Antrag von Gemeinderat Thomas Braune, die Elternbeiträge um zehn Prozent zu erhöhen, fand keine Mehrheit. Bürgermeister Heiko Stieringer sagte, es sei besser, den Beitrag jährlich regelmäßig in kleinen Schritten anzupassen. Gemeinderätin Sandra Posteur erinnerte daran, dass die Gemeinde ja auch dann noch den Löwenanteil der Kosten mit 80 Prozent für die Kinderbetreuung trage.

Sanierung Ein 125 Meter langer Abschnitt der Ringleitung für die Wasserversorgung zwischen Freibadparkplatz und dem Schönblickweg muss saniert und der Anschlussschacht beim Freibad neu gebaut werden. Die Planung dafür vergab das Gremium für 278 790 Euro an das Büro Wald & Corbe.

Wie Planer Thomas Müller erläuterte, könnte die Ausschreibung der Arbeiten im kommenden Frühjahr erfolgen, die Bauarbeiten schätzte er auf sechs bis acht Wochen.

Auf Anregung aus dem Gremium sollen die Arbeiten außerhalb der Freibadsaison erfolgen, damit die Baustelle den Freibadparkplatz nicht blockiert.

Auf Anregung von Braune wird auch ein Überflurhydrant zur Wasserentnahme für die Feuerwehr eingeplant.

Infos in Enzauenhalle

Informationsveranstaltung Wie Bürgermeister Stieriger bekannt gab, findet am Mittwoch, 16. Juli, eine Informationsveranstaltung zum Lärmaktionsplan in der Enzauenhalle statt. Dabei werden Planänderungen und Lärmschutzmaßnahmen vorgestellt.

Glasfaserausbau Wie Stieringer weiter mitteilte, sollen auch die Malerarbeiten am Rathaus bis Ende des Monats abgeschlossen sein. Und zum Glasfaserausbau berichtete er, dass diese Woche die Wildbader Straße fertig gestellt werde. In der Woche ab dem 7. Juli erfolge der Ausbau in der Gräfenau. Als letzter Abschnitt werde ab dem 21. Juli die Liebenzellerstraße mit Glasfaser und neuen LED-Leuchten ausgebaut.

„Schwätzbänkle“ In der Fragestunde regte ein Bürger an, in Höfen ein „Schwätzbänkle“ aufzustellen. Stieringer spielte den Ball zurück: „Da brauchen wir Ehrenamtliche, die das machen, dann finden wir ein Plätzchen“.