Ab September: Deshalb schafft die Schwarzwälder Volksbank Kontoauszugsdrucker ab

Sanierungen, Umzüge, Jubiläen – und neue Strukturen: Die Volksbank Mittlerer Schwarzwald hat einige Projekte vor der Brust. Diese wurden in der Wolfacher Zentrale verkündet.
Die Digitalisierung schreitet voran – auch im Bankbereich. Die Volksbank Mittlerer Schwarzwald wird im Zug dieser Entwicklung 2026 einen markanten Schritt gehen: Noch 2026 sollen die klassischen Kontoauszugsdrucker ausrangiert werden. Eins aus einer ganzen Reihe von Projekten, die das Vorstandsduo Martin Heinzmann und Oliver Broghammer im Bilanzgespräch in der Wolfacher Zentrale vergangene Woche ankündigten.