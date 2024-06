Ab Samstag auf dem Rathausplatz: In Lahr gibt es nun doch Public Viewing

1 Bilder wie diese von der WM 2014 könnte es ab Samstag wieder auf dem Lahrer Rathausplatz geben. Foto: Baublies/Archivbild

Lahr darf wieder auf Fußballfeste hoffen: Zwei Bars laden ab Samstag zum EM-Schauen auf den Rathausplatz ein. Alle Spiele werden übertragen, die Organisatoren erwarten Hunderte Fans.









Eine riesige Leinwand überstrahlt den Rathausplatz, die Menschenmenge gleicht einem schwarz-rot-goldenen Fahnenmeer, Hunderte Fußballfans leiden und jubeln mit der deutschen Mannschaft. So stellt man sich Public Viewing in Lahr vor. Wenn Deutschland am Samstag gegen Dänemark spielt, wird es wieder so weit sein. Zwei Bars machen es möglich.