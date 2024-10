Die Stadt Offenburg wird ab Montag, 14. Oktober, die Hauptstraße zwischen Stadtbuckel und Kinzigbrücke in drei Abschnitten sanieren. Die Arbeiten werden rund vier bis fünf Wochen dauern und sollen mit Beginn der Adventszeit abgeschlossen sein. Darüber informiert das Landratsamt in einer Mitteilung. Ein Überblick:

Erster Abschnitt: Sperrung der Hauptstraße vom Stadtbuckel bis Einmündung Freiburger Straße stadtauswärts. Stadteinwärts läuft der Verkehr regulär. Auswärts wird der Verkehr über die Ortenberger Straße und den Südring umgeleitet. Die Ein- und Ausfahrt zum Kronenplatz, zur Wilhelm-Bauer-Straße sowie zur Angelgasse sind ebenfalls nicht möglich. Dieser Bereich kann über die Wasserstraße und Amalie-Tonoli- Straße angefahren werden. Die Sperrungen in der Amalie-Tonoli-Straße werden für die Zeit der Bauarbeiten entfernt. Das Landratsamt kann im ersten Bauabschnitt von der Hauptstraße über die Kronenstraße angefahren werden. Die Ausfahrt von der Kronenstraße auf die Hauptstraße ist nicht möglich, heißt es in der Mitteilung.

Zweiter Abschnitt: Sperrung der Hauptstraße stadtauswärts vom Stadtbuckel bis zur Einmündung Kronenstraße. Der Verkehr wird einspurig stadteinwärts an der Baustelle vorbeigeführt. Die Einfahrt von der Hauptstraße in die Kronenstraße ist möglich, jedoch nicht die Ausfahrt von der Kronenstraße in die Hauptstraße. Die Einfahrt von der Hauptstraße auf den Kronenplatz ist weiterhin nicht möglich, nur die Ausfahrt vom Kronenplatz auf die Hauptstraße ist möglich. Die großräumige Umleitung für den Verkehr stadtauswärts bleibt wie im ersten Abschnitt bestehen, so das Landratsamt.

Auch der Verkehr stadteinwärts über die B3 ist betroffen

Dritter Abschnitt: Sperrung der Hauptstraße von der Einmündung Freiburger Straße bis zur Einmündung Kronenstraße stadteinwärts. In diesem Abschnitt kann der Verkehr auf der Hauptstraße nur stadtauswärts fahren. Stadteinwärts wird der Verkehr über den Südring beziehungsweise über die Freiburger Straße, B 3 und verlängerte Moltkestraße umgeleitet. Die Ein- und Ausfahrt zum Kronenplatz ist für den stadtauswärts fahrenden Verkehr möglich. Zusätzlich kann der Kronenplatz wie im ersten Abschnitt noch über die Wasserstraße und Amalie-Tonoli-Straße angefahren werden. Die Einfahrt in die Kronenstraße ist noch nicht möglich. Die Kronenstraße kann aber über die Zähringerstraße und Stegermattstraße angefahren werden. Die Sperrungen in der Badstraße werden für den Zeitraum der Bauarbeiten aufgehoben.

Geh- und Radwege: In allen Abschnitten sind die Geh- und Radwege entlang der Hauptstraße befahr- und begehbar. Bei baustellenbedingten Einschränkungen der Straßenquerungen sind Umleitungen ausgeschildert, so die Mitteilung. Infos darüber, wie sich die Baustelle auf die Buslinien auswirkt, gibt es unter Telefon 07821/9 96 07 70.