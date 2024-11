Das Landratsamt des Zollernalbkreises führt Fahrbahnerneuerungsarbeiten an den Zufahrten zur B 463 zwischen Gewerbegebiet Gehrn und Balinger Straße (Frommern) durch, wie die Behörde mitteilt.

An den beiden Ab- und Zufahrten von und in Richtung Frommern (L 446/Balinger Straße) soll in diesem Zuge der komplette bituminöse Fahrbahnaufbau erneuert erneuert. Zudem wird jeweils auf den Verzögerungsspuren von der B 463 zum Anschlussast die Fahrbahndecke erneuert. Die Arbeiten an der Zufahrt vom Industriegebiet Gehrn in Fahrtrichtung Albstadt beginnen am Montag, 18. November, und dauern voraussichtlich bis Freitag, 6. Dezember.

Die Arbeiten in Fahrtrichtung Balingen beginnen im Frühling des kommenden Jahres und dauern voraussichtlich bis April 2025.

Die Arbeiten werden jeweils unter Vollsperrung der Straßen von der B 463 zur L 446 und umgekehrt für den Verkehr ausgeführt. Die zweispurige Fahrbahn der B 463 wird im Baustellenbereich auf eine Fahrbahnspur verengt.