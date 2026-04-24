Ab Mai im Gerüst: Das Martinstor in Freiburg wird für die bevorstehende Sanierung untersucht

Nach dem Einsatz einer Drohnenkamera und Fassadenkletterer kommt im Mai ein Baugerüst an das Tor in Freiburg.
Das Martinstor ist schön, alt und unter ständiger Beobachtung. Zuständig für das turnusmäßige Kartieren der Schäden am Tor ist das städtische Immobilienmanagement (IMF). In dessen Auftrag wurden im Herbst 2024 die Oberflächen des Martinstors mit einer Drohnenkamera hochauflösend fotografiert. Im Mai 2025 folgten Fassadenkletterer, die in mehreren Nachtschichten die kartierten Schäden genauer untersuchten. Mit Laser-Scans wurden anschließend 3D-Daten generiert und Bestandspläne erstellt – in enger Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege. Die Anneliese-Müller-Stiftung unterstützt die Schadenskartierung mit 40.000 Euro, teilt die Stadt mit.