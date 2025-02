Bundestags-Kandidat im Nordschwarzwald Markus Bender will für Christen in der Politik „Flagge zeigen“

Für Markus Bender ist die Bibel seine politische Leitlinie. Der Pfarrer im Ruhestand ist gegen Abtreibung sowie die Ehe für alle, gegen das Selbstbestimmungsgesetz und für Kernenergie. Für Bündnis C will er in den Bundestag. Wir stellen ihn im Rahmen unserer Serie vor.