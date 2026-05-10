Ab in die digitale Zukunft: Der Schwarzwald-Baar-Kreis lässt seine Gebäude scannen

Baupläne auf Papier waren einmal, die Zukunft gehört der elektronischen Akte – und so fährt auch das Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises digitale Technik auf.
Zug um Zug sollen alle 40 bis 50 Gebäude, die dem Kreis gehören, gescannt werden. Für 60.000 Euro hat sich das Vermessungs- und Flurneuordnungsamt des Landkreises eine Kamera „Trimble X9“ und entsprechende Software zugelegt. Damit können Gebäude wie etwa Turnhallen oder Schulen digital vermessen werden. Das spart Zeit, gerade bei Sanierungen oder Baumaßnahmen.