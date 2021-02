Ab Freitag Kreis Rottweil verfügt Ausgangsbeschränkung

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Die Sieben-Tage-Inzidenz des Kreises ist am Donnerstag wieder auf 70,1 angestiegen. Die allgemeine Ausgangssperre war nach einem Gerichtsurteil gekippt worden. Die neue Allgemeinverfügung des Kreises tritt laut Auskunft des Landratsamt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 0 Uhr in Kraft und gilt bis Freitag, 19. Februar, 24 Uhr. Zumindest am Abend des Schmotzigen bis Mitternacht galt damit also keine Ausgangssperre.